Türk Doğaltaşları, İtalya’da görücüye çıktı

Ege Maden İhracatçıları Birliği’nin organize ettiği “Verona Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu”na katılan 8 Türk doğaltaş üreticisi firma, İtalya’da 6 ithalatçı firma ile ikili iş görüşmeleri ve fuar ziyareti gerçekleştirdi yeni ihracat bağlantılarıyla Türkiye’de döndü.

Avrupa’nın en büyük doğaltaş fuarı olan, İtalya’nın Verona kentinde 26-29 Eylül 2018 tarihleri arasında düzenlenen Marmomac 2018 International Exhibition of Stone Design and Technology Fuarı’nda Türk doğaltaşları görücüye çıktı.

Marmomac Fuarı’nın sektördeki en son gelişmeleri keşfetme fırsatı sunduğunu dile getiren Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Marmomac Fuarı’nın aynı zamanda doğaltaş endüstrisindeki en gelişmiş teknolojileri görmek ve en ileri taş işleme sistemleri ile buluşmak için en önemli platformlardan biri olduğunu, verimli bir organizasyona imza attıklarını kaydetti.

Doğaltaş sektöründe dünyadaki yeni trendleri gördük

Marmomac 2018 Fuarı kapsamında düzenledikleri “Sektörel Ticaret Heyeti”ne katılan firmaların ithalatçı firmalarla ikili iş görüşmeleri yanında dünyanın dört bir tarafından gelen ve fuara stant kurarak katılan 1.636 firmanın stantlarını gezme olanağı bulduğuna işaret eden EMİB Başkanı Kaya, “Verona Fuarı tüm üretici, tasarımcı ve sektör temsilcilerini bir araya getiren bir özelliğe sahip. Sektörel Ticaret Heyeti Organizasyonu”na katılan firmalarımız İtalya’da önemli ticari bağlantılara imza attılar. Öte yandan, doğaltaş sektöründe iyi uygulamaları, yeni doğaltaş işleme teknolojilerini görme fırsatı yakaladılar. Firmalarımız bu başarılı örnekleri kendi iş süreçlerine entegre ederek katma değerli üretim yapma ve rekabetçiliklerini arttırmanın ipuçlarına eriştiler” şeklinde konuştu.

Kapalı sistem çalışan maden ocağı ziyaret edildi

Sektörel Ticaret Heyeti kapsamında halen faaliyette olan kapalı sistem çalışan maden ocağı ziyaret ettiklerini anlatan Kaya, şöyle devam etti; “Katılımcı firmalarımız kapalı maden ocağı işleyişi ve tarihi hakkında bilgilendi. Birçok mermercimiz için iyi bir deneyim oldu. Akabinde Zovencedo şehrinde bulunan 2 adet Antik mermer ocağını ziyaret ettik. Zovencedo Belediye Başkanı Luigina Crivellaro, bizleri gezdirdi ve şu anda müzeye dönüştürülmüş eski ocaklar “Cava Cice” ve “Casa Rupestre” hakkında bilgiler verdi. Bu mermer ocakları günümüzde düğün organizasyonu, önemli günlerin kutlamaları ve şenlikler için kullanılıyor. Bu deneyimi yaşamakta bizlerin ufkunu açtı. Son olarak ise; dünyaca ünlü Peotta Armando firmasının showroomunu ziyaret etme fırsatımız oldu”

Doğaltaş ihracatında hedef 2.5 milyar dolar

Türkiye ihracatta katma değerli sektörlerinin başında gelen doğaltaş sektöründen 2018 yılında 2.5 milyar dolar ihracat hedefliyor. Türkiye, 2018 yılında Ocak – Eylül döneminde 1 milyar 423 milyon dolarlık doğaltaş ihracatı gerçekleştirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti 584 milyon dolarlık ihracat tutarıyla zirvede yer alırken, Amerika Birleşik Devletleri’ne 223 milyon dolarlık doğaltaş ihraç edildi. Suudi Arabistan 74 milyon dolarlık Türk taşı tercih ederken, Hindistan’a ihracat 61 milyon dolar oldu. Irak ise; 46 milyon dolarlık Türk taşı aldı.