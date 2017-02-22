Türk Denizcilik Sektörü, Rotasını Exposhipping’e Çevirdi…

UBM’in İngiltere Borsası’na kote global bir şirket olduğunu belirten ve Marintec China başta olmak üzere 5 kıtada 12 farklı denizcilik fuarını üstlendiğine dikkat çeken UBM EMEA Türkiye Proje Danışmanı Esin Göksel Aslıhan, “ UBM olarak Türkiye’nin potansiyeline inanıyoruz ve bu yıl 14’ncü kez Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı’nı düzenliyoruz. 2016 yılında dünya deniz ticaretinin yüzde 84’ünün, Türkiye’nin dış ticaretinin ise yaklaşık yüzde 87’si denizyoluyla taşındı. Denizcilik sektörü, dünya genelinde zor bir dönemden geçse de deniz taşımacılığı global ticarette önemini ve ağırlığını her zaman koruyacaktır. Türk denizcilik sektörü, son dönemde hükümetin yaptığı çok sayıda yasal düzenleme ile rahat bir nefes aldı. Türkiye, gemi inşa sektöründe küresel bir marka ve çok özel, spesifik gemiler üretmede de uzmanlaşmış durumda. Ayrıca gemicilik sektöründe dünyanın tamir ve bakım üssü olma potansiyeline sahip. Bugün sektörün en önemli ihtiyacı acilen uluslararası pazarlara ulaşmak” dedi.

Esin Göksel Aslıhan şöyle devam etti: “Türkiye’nin içinde bulunduğu olumsuz koşulları aşarak, IMEAK Deniz Ticaret Odası adına Mart ayında İstanbul’da düzenleyeceğimiz 14.Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı’nda Asya, Avrupa, Amerika ve Afrika kıtalarından 43 ülkeden 150’nin üzerinde firma ve 627 marka ile 57 ülkeden 11.000’ni aşkın denizcilik profesyonelini ağırlayacağız. Exposhipping, sürekli genişleyen katılımcı ve ziyaretçi profiliyle, yeni iş ortaklıklarına zemin oluşturmaya ve denizcilik sektöründeki son gelişmeleri takip etme imkanı sunmaya devam edecek” dedi.

Exposhipping İstanbul, Uluslararası ‘Global Maritime Summit’ Zirvesi’ne Evsahipliği Yapacak…

14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı, denizcilik sektörüne dair en son gelişmelerin ve teknolojinin konuşulduğu ortak buluşma platformu olacak. Sea Asia, Seatrade Maritime Middle East, Seatrade Offshore Marine & Workboats Middle East gibi dünyadaki öncü denizcilik etkinliklerinde konferans programları ve denizcilik ödül törenleri düzenleyen SEATRADE öncülüğünde düzenlenen ‘Global Maritime Summit’ Zirvesi, denizcilik endüstrisini uluslararası ve bölgesel bazda etkileyen kilit konulara odaklanacak. SEATRADE’in uluslararası etkinlik ve konferans deneyimine sahip ekibi tarafından organize edilen ‘Global Maritime Summit’, 22-23 Mart tarihlerinde Pendik Green Park Convention Center’da gerçekleştirilecek. Uluslararası alanda çok sayıda katılım beklenen Zirve’de, Dünya ekonomisi bağlamında; ‘Denizcilik sektörünün durumu’, ‘Pazar görünümleri’, ‘Küresel trendler’, ‘Türkiye bakış açısı’, ‘Gemi inşaatı, onarımı ve bakımı’, ‘Gemi İnşa Sektörü’, ‘Liman ve İşletmeciliği’, ‘Niş pazarlar’, ‘Limanlar ve alt yapı’, ‘Geleceğin gemileri’, ‘Akıllı gemiler’, ‘finans ve denizcilik sektörü’ gibi konular ele alınacak.

Zirve kapsamında yapılacak Armatör Panelleri’nde ise ‘Endüstri içinde birlik’, ‘İş nereden gelecek?’, ‘Armatörler, mevcut Hanjin sonrası dönemde sürekli ticari baskılarla nasıl başa çıkıyor’ başlıkları masaya yatırılacak ve ‘Yeni fırsatlar nerede bulunabilir?’, ‘Yatırım yapmak için doğru zaman mı?’, ‘Çevre dostu gemiler: verimlilik, ekonomi ve armatöre verilen teşvikler’ ve ‘Korsanlık ve diğer tehditler’ başlıkları tartışmaya açılacak. Etkinliklerde Türkiye’den uzman konuşmacılarla birlikte denizcilik sektöründe uluslararası arenada etkili önemli konuşmacılar yer alacak.

Exposhipping’e, 30’dan Fazla Ülkeden Alım Heyeti Katılımı Bekleniyor…

Dünya denizcilerini 21-24 Mart’ta İstanbul’da Pendik Green Park Convention Center’da buluşturacak 14. Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı’na, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın destekleri ile 30’dan fazla ülkeden Alım Heyeti’nin katılımı hedefleniyor. Bu ülkeler arasında Azerbaycan, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Rusya, Yunanistan, Hollanda, İtalya, Norveç, Almanya, İngiltere, Romanya, İspanya, Katar, Finlandiya, Kazakistan, Yemen, Bulgaristan, Tunus, Mısır, Fas, Cezayir, Türkmenistan, Ukrayna Lübnan, Çin, Amerika Birleşik Devletleri, Kore, Japonya, Irak, Suudi Arabistan, Danimarka, Brezilya, Panama, Suriye yer alıyor. Ayrıca, Yunanistan ve Afrika’daki çeşitli uluslararası kurumların destekleri ile gelecek delegasyonlar da Exposhipping’in sektöre sunacağı fırsatlar arasında yer alacak.





DTO başta olmak üzere, denizcilik sektörü örgütleri Exposhipping İstanbul’u Destekliyor…

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Türkiye’de desteklediği tek Denizcilik Fuar ve Konferansı olma ayrıcalığına sahip Exposhipping İstanbul, T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile T.C. Ekonomi Bakanlığı başta olmak üzere yurtiçinden sektörün en önemli meslek örgütleri Türk Deniz Eğitim Vakfı(TÜDEV), Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), Gemi Sanayicileri Derneği(GESAD), Yalova Altınova Tersane Girişimcileri, Gemi Brokerları Derneği, Gemi ve Yat İhracatçılar Birliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası(GEMİMO), Gemi Mühendisleri Odası(GMO), Türk Armatörler Birliği, Gemi Tedarikçileri Derneği(TURSSA) ve Gemi Yakıt İkmalcileri Derneği tarafından destekleniyor. Innovation Norway, Yunan Deniz Ticaret Odası, SEATRADE, Marintec China, Blue Maritime Cluster ve Afrika Armatörler Birliği de Exposhipping İstanbul’un uluslararası destekçileri arasında yer alıyor.

UBM Hakkında

Marintec China başta olmak üzere 5 kıtada 12 farklı denizcilik fuarını üstlenen UBM, 100 yılı aşkın tecrübesi ve 20'den fazla ülkede 5.000'in üzerinde çalışanı ile yılda ortalama 400 fuar düzenlemektedir. Dünyanın en büyük 2. fuar şirketi olan UBM bünyesinde yer alan UBM EMEA Istanbul, Avrasya ve Türkiye pazarlarının uluslararası fuarlarını 30 yıldan uzun bir süreye dayanan bilgi birikimi ve UBM'in global tecrübesiyle düzenlemektedir. UBM EMEA Istanbul'un pazara liderlik eden fuarları: Alleather IDF Istanbul Deri Fuarı, CBME Türkiye Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı, CPhI Istanbul İlaç Bileşenleri Fuarı, Uluslararası Exposhipping Denizcilik Fuar ve Konferansı, Fi Istanbul Gıda Bileşenleri Fuarı, Growtech Eurasia Sera Tarım Teknolojileri Fuarı, ISSA Interclean Istanbul Endüstriyel Temizlik Fuarı, TESFA Tesis Yönetimi Hizmetleri, Teknolojileri, Altyapı ve Tedarik Fuarı, Intertraffic Istanbul Trafik Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, İstanbul Kids Fashion Bebek ve Çocuk Moda Fuarı, IstanbulLight Aydınlatma Fuarı, Tissue World Istanbul Temizlik Kağıdı Endüstrisi Fuarı’dır.