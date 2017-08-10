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Türk balıkları Amerika’da büyüyecek

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:42
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Kılıç Deniz, Dominik Cumhuriyeti’nde satın aldığı balık yetiştirme tesisinde ilk üretimlerine başladı. Temmuz ayında Türkiye’den Dominik’e sevk edilen yavru balıklar büyüdüğünde Kuzey ve Güney Amerika’daki sofralarla buluşacak

Türk balıkları Amerika'da büyüyecek
Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük çipura ve levrek üreticisi konumunda bulunan Kılıç Deniz, Dominik Cumhuriyeti’nde yetiştirme tesisi alarak levrek ve çipura üretimlerine başladı. Temmuz ayından itibaren tesiste büyütülmeye başlanan yavru balıklar, 2018 yılında Kuzey ve Güney Amerika’da satışa sunulacak.

“ Akuakültür tecrübemizi dünyaya yayıyoruz”

Arnavutluk’taki alabalık tesisleri ve Moritanya’daki balık yemi hammaddesi üreten işletmeden sonra Dominik’te yatırım yaptıklarını anlatan ve yeni yatırımlar için Somali gibi bazı Afrika ülkelerinde araştırmalar yaptıklarının altını çizen Kılıç Deniz Ürünleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Bozan, “Hali hazırda biz ve bazı diğer Türk firmaları ABD pazarına zaten Akdeniz balıkları ihracatı yapmaktayz. Amerika pazarına daha fazla satış yapabilmek amacıyla nakliye avanatjı sağlayan ve suları Akdeniz balıkları üretmeye uygun olan Dominik Cumhuriyeti’ni tercih ettik. Akuakültürdeki bilgi birikimimizi ve tecrübemizi oraya taşıyıp lokal türleri de yerinde üretmek istiyoruz” dedi.

“Yılda 60 bin ton balık üretiyoruz”

İlk balık ihracatlarını İtalya’ya gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç Deniz Ürünleri Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Bozan, Temmuz ayı itibariyle 37 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Bozan sözlerine şöyle devam etti: “Avrupa ve Rusya başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına Türk balığını ihraç ediyoruz. Şu anda çipura, levrek, kaya levreği ve alabalık toplamı 60 bin ton balık üretiyoruz ve üretimimizin yüzde 70’ini ihraç ediyoruz.”
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