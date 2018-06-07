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TÜRK ASKERİ KANDİL’İN KAPISINA DAYANDI

TSK bölgede terör örgütü PKK'yı kıskaca alırak Kandil’in kapısına dayandı. Türk askerinin Kandil operasyonuna EKOVİTRİN yer vermişti. Operasyona IKBY'den açıklama geldi. IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, "PKK'nın varlığı sınır bölgelerinin istikrarsızlığına sebep olmaktadır" dedi.

TÜRK ASKERİ KANDİL’İN KAPISINA DAYANDI

TSK bölgede terör örgütü PKK'yı kıskaca alırak Kandil’in kapısına dayandı. Türk askerinin Kandil operasyonuna EKOVİTRİN yer vermişti. Operasyona IKBY'den açıklama geldi. IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, "PKK'nın varlığı sınır bölgelerinin istikrarsızlığına sebep olmaktadır" dedi.

07 Haziran 2018 Perşembe 15:14
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TÜRK ASKERİ KANDİL’İN KAPISINA DAYANDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki varlığı nedeniyle bölgenin zarar gördüğünü belirterek, "PKK’nın varlığı nedeniyle 300’den fazla köye hizmet götürülemiyor" ifadelerini kullandı.

PKK BÖLGEDE İSTENMİYOR

Dizayi, Erbil'de gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonuna ilişkin, "PKK’nın varlığı sınır bölgelerinin istikrarsızlığına sebep olmaktadır." diye konuştu.
Örgütün bölgedeki eylemlerinin TSK’nin Irak topraklarında operasyon yapmasına yol açtığını ifade eden Dizayi, bu nedenle IKBY hükümeti olarak sınır bölgelerinin tekrar istikrara kavuşması için çatışmaların bir an önce bitmesinden yana olduklarını söyledi.

BUNLARI KABUL EDEMEYİZ

Dizayi, Musul vilayetine bağlı Sincar ilçesinde dün Haşdi Şabi ile PKK’ya bağlı YBŞ (Şengal Savunma Birlikleri) militanları arasında çıkan çatışmayı hatırlatarak, "Sincar’da faaliyet gösteren her türlü milis güce karşıyız ve bunları kabul etmemiz mümkün değil" şeklinde konuştu.

İŞTE EKOVİTRİNİN HABERİ: 

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Son Güncelleme: 07.06.2018 15:28
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