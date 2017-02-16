Türk-Alman Hessen 1. Eğitim Platformu gençliğin ufkunu açıyor

Eğitim konularını desteklemek amacıyla kurulan Hessen Türk-Alman Eğitim Platformunun amacı, özellikle gençlerin daha iyi bir meslek veya Üniversite eğitimi almalarını teşvik etmek ve uygun meslekleri seçmelerinde yardımcı olmak.

Frankfurt Konsolosluğu olarak eğitim çalışmalarına özellikle önem verdiklerini, böylesine geniş yelpazedeki STK’ları bir araya getirerek başarılı bir platformu oluşturmanın onurunu yaşadığını dile getiren T.C. Frankfurt Başkonsolosu M. Mustafa Çelik; ”Bu hizmeti hayata geçirmekle Lise, Meslek okulları ve Üniversite öğrencilerini, velileri, şirketleri ve eğitim kurumlarını bir ‘Eğitim Fuarı’nda buluşturarak, onları meslek eğitimine hazırlık ve üniversite eğitim imkanları hakkında bilgilendirmeyi amaçladık.

Bunun yanısıra gençler standlarda iş başvurusu hakkında bireysel bilgilenme imkanına sahip oluyorlar. Eğitim Fuarı’na katılan STK’ların sayısının yüksek olması, gençlerin mesleklere uygun şekilde yönlendirilmesi ve iyi bir eğitim alabilme imkanını da o derecede artıracaktır. Bu doğrultuda, biz de Başkonsolosluk olarak sözkonusu Eğitim Fuarı’nı destekledik. 29 Ocak 2017 Pazar günü Hochschule Rhein-Main’da gerçekleştirilen Eğitim Fuarı beklenilenin üzerinde ilgi görmesi bizi sevindirdi”.