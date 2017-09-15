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TURİZMİ ÇİNLİ'LER KURTARACAK

15 Eylül 2017 Cuma 12:41
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Turizmci Hüseyin Baraner, turizmin kötü gidişinden bu yana durmaksızın dolaştığı dünya turunun Çin ayağında, bir yıldır üzerinde çalıştığı All- Anatolia projesi kapsamında Çinlileri, Anadolu’ya davet etti.

TURİZMİ ÇİNLİ'LER KURTARACAK
Turizmci Hüseyin Baraner, Çin Macau Özerk Cumhuriyeti’nde toplanan 60 ülkenin en seçkin turizm pazarlamacılarının hazır bulunduğu PATA Zirvesi’ne katıldı. Burada Çin Macau Özerk Cumhuriyeti Turizm Bakanı Alexis Tam ile PATA Zirvesi’nin resmî açılışında tanışan ve Türkiye’ye davet eden Baraner, "Birlikte Anadolu’yu dolaşma sözü aldım" dedi. Baraner, dünyadaki 200 bin seyahat satış elemanını Anadolu'muzun zenginlikleri ile buluşturacağını da ifade etti.

"PROJEYİ MACAU’DA BAŞLATTIK"
Zirvede bir de konuşma yapan Baraner, bir yıl önce dünyanın çeşitli ülkelerinde anlatmaya başladığı All-ANATOLİA Projesi’ni Macau’da başlattığını belirterek şunları söyledi: “Proje kapsamında ‘Baraner tavsiye ediyor’ davetiyesi ile dünyada irtibatta olduğumuz 200 bin seyehat satış elemanını Anadolu'muzun zenginliklerine ile buluşturma sözü veriyorum. ALL-ANATOLİA SALES CLUB olarak 200 bin satış elemanı ile sürekli irtibatta olacağız. Çok değişik etkinlikler ile onları mutlaka Anadolu'ya getirip bu muhteşem zenginliği pazarlamaları için yardımcı olacağız. 5 kıtada yıllarca aktif bir şekilde sürdürülebilir turizme gönül vermiş bu seyahat satış elamanlarını Anadolu'daki yerel turizm dinamikleri ile buluşturup, tanıştıracağım” diye konuştu.

"TURİZMCİLER ÇİN’DEN BAŞLAYARAK BÜYÜK PATLAMA YAPACAK"
Pata Zirvesi’ne 200 bin satış elemanından 60’bininin katıldığını da hatırlatan Baraner, Türkiye’nin tanıtımı konusunda da yaptığı konuşmayı can kulağı ile dinleyen turizmcilerin, özellikle Çin’den başlayarak Türkiye’de büyük bir patlama yapacaklarını dile getirdi.

Basın Bülteni
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