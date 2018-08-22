TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNDE NELER OLACAK?

Dijitalleşmenin günlük hayatımızın ve iş süreçlerimizin yanı sıra seyahat alışkanlıklarımızı da etkilemeye başladığını belirten Dijital Dönüşüm Danışmanı ve Me Consultancy kurucusu Murat Erdör, teknolojinin getirdikleriyle beraber turizm sektöründe de önemli dijital gelişmeler yaşandığını ifade etti. Erdör, hayatımıza dahil olan arttırılmış gerçeklik teknolojilerinin, kişiselleştirilmiş seyahat deneyimlerinin, yapay zeka uygulamalarının, nöroteknolojinin turizm sektörünü etkileyeceğini, insanların kendilerine ve sevdiklerine daha fazla zaman ayırabildikleri turistik gezilerin de teknolojiye ayak uyduracağını belirtti. Erdör, gelecekte seyahat alışkanlıklarımıza yön verecek yenilikleri şu şekilde sıraladı:

Akıllı oteller geliyor

Gelecekte bir otele adım attığımızda, sıra dışı bir hizmet anlayışıyla karşılaşacağız. Akıllı otel konsepti ve bu konsept içinde yer alan robotlar, konuklara özel hizmetler sunacak yeteneklerle donatılmış olacak. Bu robotlar dilinizi konuşacak, aklınıza takılan tüm sorulara cevap verecek. Akıllı otellerde tatil boyunca hayal ettiğiniz kendi otel odamızı yaratabilmenin yanı sıra 3D yazıcılar ile ihtiyacınız olana anında ulaşma gibi birçok yenilikle de buluşacağız.

Şirinlerin köyündeki mantarlarda tatil fırsatı

Gelecekte hayal ettiğiniz otel odamızı kendimiz yaratabilecek, kişiselleştirilmiş bir seyahat deneyimi seçeneğine sahip olabileceğiz. Otel odaları Hollywood stüdyoları gibi her an değişebilecek, hayal ettiğiniz şekle bürünecek. Değişen tatil odası konseptiyle, tatilde ister Mars’ta, ister Disneyland’ta Minnie Mouse’un evinde kalmak ya da Gargamel’in sizi asla bulamayacağı Şirinler köyündeki mantarlarda tatilinizi geçirmek seçenekleriniz arasında yer alacak.

Yapay zeka sağ kolunuz olacak

Tatiliniz boyunca uzayıp giden kayıt işlemleri, yemek servisleri, resepsiyon gibi birçok aşamada kaybettiğiniz zamanınızı size geri kazandırmayı planlayan turizm sektörü, hepimizi hayrete düşürecek yapay zeka uygulamalarını da kullanmaya başlayacak. Yapay zekâya sahip yardımcılar, tatiliniz boyunca ülke değiştirmiş olasınız bile sizinle aynı dili konuşacaklar, çözüm odaklı çalışarak tatiliniz boyunca herhangi bir sorunla karşılaşmamanız için size yardımcı olacaklar.



Her odada 3D yazıcı dönemi

Bilim insanları, gelişen teknoloji ile kendi otel odamızı yaratmanın yanı sıra 3D yazıcılar ile ihtiyacımız olana anında ulaşma gibi birçok yenilikle de buluşacağımızı vurguluyor. Gelecekte her otel odasında bulunacak üç boyutlu yazıcılar ile yeni bir elbise, ayakkabı, hatta bilgisayar gibi arzu ettiğimiz her şeyi gerçek zamanlı olarak üretebileceğiz.



Kişisel seyahat avatarınız tatilinizi yönetecek

Gelecekte otel rezervasyonları için daha az vakit harcayacağız. Gelişen teknolojinin sunacağı kişisel seyahat avatarınız, otel rezervasyonlarınızı sizin yerinize gerçekleştirecek ve yönetecek. Bizi bekleyen tüm dijital gelişmelerle akıllı otellerde kendinize ve sevdiklerinize dilediğiniz kadar zaman ayırabilecek, hayalinizdeki tatilin tadını çıkarabileceksiniz.