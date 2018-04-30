Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
104283
ALTIN
171.751
DOLAR
4.0703
STERLİN
5.5913
EURO
4.9253

Turizm gelirinde yüzde 31 artış

Yılın ilk çeyreğinde turizm gelirlerine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3'lük bir artış gösterdi. Yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 34,88'lik artışla 5 milyon 128 bin 406 olarak kaydedildi.

Turizm gelirinde yüzde 31 artış

Yılın ilk çeyreğinde turizm gelirlerine bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3'lük bir artış gösterdi. Yabancı ziyaretçi sayısı da yüzde 34,88'lik artışla 5 milyon 128 bin 406 olarak kaydedildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 16:07
3772 Okunma
Turizm gelirinde yüzde 31 artış

Turizm geliri ocak, şubat ve mart aylarından oluşan birinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,3 artarak 4 milyar 425 milyon 237 bin dolar oldu. Turizm gelirinin yüzde 76,1’i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 23,9’u ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 'turizm geliri' raporuna göre, ziyaretçiler, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettiler. Bu çeyrekte yapılan harcamaların 3 milyar 984 milyon 962 bin dolarını kişisel harcamalar, 440 milyon 275 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Ortalama harcama 723 dolar
Ziyaretçilerin kişi başı ortalama harcaması 723 dolar oldu. Bu çeyrekte yabancıların ortalama harcaması 682 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 869 dolar oldu. Aynı dönem yüzde 34,88'lik artışla 5 milyon 128 bin 406 yabancı ziyaretçiyi ağırlandı.

Turizm gideri de arttı
Yurt içinde ikamet edip başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşlardan oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 26,1 artarak 1 milyar 79 milyon 8 bin yüzde olarak kaydedildi. Bunun 842 milyon 277 bin dolarını kişisel, 236 milyon 731 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.

Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,1 artarak 2 milyon 70 bin 534 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 521 dolar olarak gerçekleşti.

Son Güncelleme: 30.04.2018 18:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İhracatçıya 'dolaşım' kolaylığı
İhracatçıya 'dolaşım' kolaylığı
İstanbul Yeni Havalimanı’nda taksi hizmeti için imzalar atıldı
İstanbul Yeni Havalimanı’nda taksi hizmeti için imzalar atıldı
Şimşek: Enflasyonda daha fazla düşüş bekliyorduk
Şimşek: Enflasyonda daha fazla düşüş bekliyorduk

banner268

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim