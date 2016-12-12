Turizm fuarla coştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 10. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, Türk ve dünya turizm sektörünü buluşturdu. Türkiye’nin en büyük ve en modern fuar alanı Fuar İzmir’de 8-11 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen fuarda, sektör temsilcileri ticari ilişkilerinde yeni yol haritaları belirlerken güven tazeledi.

Geçtiğimiz yıl 31’i farklı ülkeden olmak üzere toplam 1008 katılımcının yer aldığı fuara bu yıl, 36 ülkeden ve 60 ilden toplam 1179 katılım sağlandı. Katılımcılar arasında A.B.D., Afganistan, Arjantin, Avustralya, Azerbaycan, Bahreyn, Belarus, Bulgaristan, Cezayir, Etiyopya, Filistin, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Irak, İngiltere, İspanya, İsrail, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Makedonya, Namibya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Rusya, S. Arabistan, Sırbistan, Sri Lanka, Sudan, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Ürdün, Yunanistan ve Zimbabve’den temsilciler yer aldı.

38 bin 587 Kişi Fuar İzmir’de Buluştu

Geçtiğimiz yıl 69 il ve 63 ülkeden, toplam 33 bin 688 kişinin ziyaret ettiği fuarı, bu yıl 81ilden ve 77 ülkeden toplam 38 bin 587 kişi ziyaret etti. Ziyaretçilerin geldiği ülkeler Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Antiller, Arjantin, Arnavutluk, Avusturya, Bangladeş, Belarus, Benin Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çad, Çin, Endonezya, Ermenistan, Etiyopya, Fas, Filistin, Finlandiya, Fransa, Gana, Gine, Güney Afrika, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hollanda, Irak, İran, İsrail, İsviçre, İtalya, KKTC, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Kırgızistan, Kolombiya, Kongo, Kuveyt, Lübnan, Macaristan, Makedonya, Malezya, Mali, Mısır, Moldova, Montserrat, Namibya Cumhuriyeti, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Senegal, Sırbistan, Slovenya, Somali, Sudan, Suriye, Suudi Arabistan, Tayvan, Tunus, Türkiye, Ukrayna, Umman, Ürdün, Vietnam, Yemen, Yunanistan ve Zimbabwe olarak sıralandı.

Partner İl Mersin ve Uluslararası Destinasyon Partneri Akabe’nin katılımıyla renk kattığı fuarda, seyahat acentaları, tur operatörleri, iş ve kongre turizmi, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller, tatil köyleri, yat ve kurvaziyer turizmi / marina, uluslararası turizm otoriteleri ve borsaları, kafe ve restoranlar, aktif ve macera turizmi, belediyeler, bankacılık ve sigorta firmaları, kültür turizmi, valilikler, il kültür turizm müdürlükleri, dalış okulları, spor turizmi, kalkınma ajansları, havayolları, turizm teknolojisi, turizm birlik ve dernekleri, kafe, bar, otel ekipmanları firmaları, turizm taşımacılığı, turizm medyası, eğitim turizmi, bilgi ve enformasyon teknolojileri, medikal kuruluşlar ve sağlık kuruluşları yer aldı.

Sağlık Özel Bölümü Göz Doldurdu

Sağlık sektörünün desteklenmesi amacıyla ilk kez oluşturulan “Özel Sağlık Bölümü”nde özel, vakıf ve üniversite hastaneleri, sağlık turizmi seyahat acentaları, göz hastaneleri, diş sağlığı ve estetik merkezleri, saç ekim klinik ve merkezleri, tüp bebek hastaneleri ve merkezleri, termal oteller ve tesisleri, sigorta şirketleri, assistance firmaları, zayıflama ve diyet klinikleri konusunda faaliyet gösteren firmalar kendilerini tanıtma imkanı buldu. Türkiye başta olmak üzere; Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Çad, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Etiyopya, Fas, Fransa, Gana, Gine, Güney Sudan Cumhuriyeti, Hindistan, Hollanda, Irak, İngiltere, İran, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kuveyt, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Senegal, Somali, Suudi Arabistan, Ukrayna, Umman ve Yunanistan’dangelen 100’e yakın sağlık sektörü temsilcisi temaslarda bulundu, sertifikalı eğitimlere katıldı. Yurtdışından gelen sağlık sektörü temsilcileri, Türk sağlık imkanlarının oldukça gelişmiş olduğunu ve sağlık turizmi konusunda ilişkilerinin süreceğini belirtti.

Erken Rezervasyon Fuar’da Start Verdi

Fuarın ilk günü T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen “Erken Rezervasyon Kampanyası 2017 Lansmanı” ise turizmcilere umut oldu. Fuarın her geçen yıl daha da büyüyerek geliştiğini ifade eden turizmciler, oldukça verimli geçen organizasyon ile müşteri portföylerini genişlettiklerini, var olan müşterileriyle de sıcak temaslarda bulunduklarını söyledi. Katılımcılar, yaşanan toplumsal olayların turizmi olumsuz yönde etkilemesine rağmen umutlarını koruduklarını da belirtti.

Partnerlere Büyük İlgi

Uluslararası Destinasyon Partneri Akabe gördüğü ilgiden memnun ayrıldı. Dünyada farklı ülke fuarlarına katıldıklarını fakat Türkiye’ye ilk kez geldiklerini belirten Ürdün Turizm Bakanlığı Akabe Direktörü Feras M. Ajlouni, “Akabe; İsrail, Suudi Arabistan, Ürdün ve Mısır’ın ortasında serbest bir bölge olarak yer alıyor. Bu nedenle Akabe’ye gelen turist, bir saat içinde bu dört ülkeye rahatlıkla geçiş yapabiliyor. İklim koşulları, doğal ve tarihi güzellikleri de tatil planı yapmak için muhteşem nedenler” dedi. Kızıldeniz’e açılan kapı olarak nitelendirilen Akabe’ye sadece gezi amacıyla değil, yatırım yapmak için de çağrıda bulunan Ajlouni “İzmirlilerin sıcak karşılaması bizi çok sevindirdi. Fuarın partnerleri arasında olduğumuz için de gururluyuz. Sizi de Akabe’ye bekliyoruz” diye konuştu.

Mersin Kültür ve Turizm Müdürü Bahattin Kabahasanoğlu ise fuarın partner ili olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek “İçinden Mersin geçen bir fuar konsepti yaratmaya çalıştık. Narenciye giydirilmiş caretta kaplumbağamız büyük ilgi gördü. Halk danslarımız, sergilerimiz, müzik ve dans gösterilerimizle ziyaretçilere kendimizi tanıtma fırsatı bulduk. Tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerimizle turizm pastasından biz de payımızı almak istiyoruz. Dünyada, bir Hristiyanın hacı olabileceği üç kutsal yere sahip olan tek şehiriz. Moskova, Berlin, Londra, Newyork, Miami gibi dünya turizm fuarlarına katılıyoruz. Amacımız daha fazla yüksek gelirli turisti ülkemize çekmek. Umarım dünyadaki terör olayları en kısa zamanda biter ve yapılan ulaşım yatırımları, tanıtım çalışmalarıyla dünya turizmindeki yerimizi alırız” diye konuştu.

Fuar İzmir’i değerlendiren katılımcı ve ziyaretçiler, güvenliğinin titizlikle sağlandığının altını çizerek organizasyonun düzeni, temizlik ve geniş otopark avantajı nedeniyle alanın, İzmir’in marka değerini artırdığını belirtti.

Sektöre Can Suyu Oldu

10. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi ile eş zamanlı olarak 8-10 Aralık 2016 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi ise sektör profesyonellerini ikinci kez İzmir’de buluşturdu. Kongre, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ, TÜRSAB, İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliğinde, Reseau Délice Dünya Gurme Şehirler Birliği ve İzmir Aşçılar Derneği’nin katkılarıyla organize edildi. Türkiye ve dünyadan uzman akademisyenler ile ünlü gastronomi yazarlarının katıldığı konferans ve panellerin yanı sıra düzenlenen tadım şovları da büyük ilgi gördü. Ünlü şefler Rudolf Van Nunen, Semen Öner ve Tolga Kamiloğlu’nun şov eşliğinde yaptığı leziz aperatifler katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Kongrede, Türk turizminin gastronomi ile ilişkilendirilmesinin büyük bir kazanç olacağını vurgulayan akademisyenler, Türk mutfak kültürünün dünya çapında tanıtımının yapılması yönünde görüşler bildirdi.

Kongre ve panellere; Mehmet Yaşin, Sahrap Soysal, Prof. Dr. Artun Ünsal, Sırma Güven, Namık Kemal Döneleken, Pedro Berruecos, Hande Arslanalp, Ömer Kartın, Ferzan Kırhan, Can Ortabaş, Ebru Koralı, Nedim Atilla, Prof. Alp Salman, Ahmet Güzelyağdöken, Salim Kadıbeşegil, Gökçen Adar, Agnes Caso, Doç. Dr. Levent Köstem, Metin Suerkan, Dag Harman, Ahmet Örs, Ebru Erke ve Nejat Yentürk gibi gastronomi yazarları ve uzmanları katıldı.