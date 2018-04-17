"TURİSTLERE EVİMİZE GELEN MİSAFİR GİBİ DAVRANMALIYIZ"

15-22 Nisan tarihleri arasında bir dizi etkinliklerle düzenlenecek olan Turizm Haftası’nın açılışı Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ne gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın da katıldığı açılışa İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, İstanbul İl Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile turizm sektörünün önde gelen isimleri ile çok sayıda yerli ve yabancı misafir katıldı.

-İstanbul’un Paris’ten Geri Kalır Yanı Yok-

Turizm Haftası’nın açılışında konuşan Başkan Mevlüt Uysal, İstanbul’un turizm kapasitesi olarak diğer ülkelerle karşılaştırıldığında 35-40 Milyon arasında turisti misafir edebileceğini söyledi.

İstanbul’un Paris’ten eksiği olmadığını hatta fazlası olduğunu kaydeden Başkan Uysal, “İstanbul’un Paris’ten daha az turist almasının sebebi kendinden değil, bizden kaynaklanıyor. Yöneticiler olarak bizlerin, turizmi meslek edinmiş kişilerin ve İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımızın yapması gerekenler var” dedi.

-Tarihi Eserlerle İlgili Ciddi Çalışmalarımız Olacak-

Türkiye’nin turizmin her dalını bünyesinde barındırdığını ve bu yönüyle dünyada iyi bir konumda olduğunu anlatan Başkan Uysal şöyle devam etti: “Deniz ve güneş turizmi açısından baktığımızda dünyada en iyi noktada olan ülkelerden biriyiz. Kültür açısından da çok güçlü olmamıza rağmen diğer ülkelerle yarışır hale gelemedik. Geçtiğimiz günlerde turizm sektörünün önde gelenleriyle bir toplantı yaptık. Bundan sonra çalışmalarımızı çok daha yoğunlaştırarak devam edeceğiz. Turizm adına İBB olarak atmamız gereken adımları atacağız. Bu kadar önemli tarihi bir yarım adaya sahipken bunu dünyaya nasıl sunamıyor, nasıl tanıtamıyoruz buna bir bakmamız gerekiyor.”

İstanbul’un coğrafi konumu ve tarihi geçmişi itibariyle dünyada eşi benzeri az görülür bir özelliğe sahip olduğunu vurgulayan Başkan Uysal, “Yine dünyada her halde bin 500 sene 3 medeniyete başkentlik yapmış başka şehir yoktur. Özellikle bu tarihi yarım ada konusunda ciddi görevlerimiz var. Yine bu tarihi yarım adada tarihi eserler ilgili ciddi çalışmalarımız olacak” dedi.

-İstanbul Bir Pırlanta Gibi Elimizde-

Turizm Haftası ile birlikte İstanbul’a bir canlılık geleceğini ve bu canlılığın bütün bir yıl sürmesini temenni ettiğini belirten Başkan Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü: “İstanbul gibi çok değerli bir pırlanta elimizde duruyor. Ama biz bunu dünyaya iyi sunamıyoruz. İnşallah İstanbul’u hak ettiği noktalara getirebiliriz. İdarecilere, İstanbul’daki yatırımcılara ve vatandaşlarımıza ciddi görevler düşüyor. Gelen bir turiste evimize gelen bir misafir olarak aynı muameleyi göstermemiz gerekiyor. Şahsen memleketimiz Alanya’da bu hızlı bir şekilde gelişti. Yolda gördükleri bir turiste evine gelmiş bir misafir gibi davranıyor. Çünkü oranın ekonomisi turizm üzerine. Bu konuda hızlı bir dönüşüm geçirdi. Bu konuda da İstanbul’da bizlere görev düşüyor. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde inşallah İstanbul’un turizm potansiyelini 4 kat arttırmayı düşünüyoruz. Hesap çok basit. Kalma süresini iki katına, gelen turist sayısını da iki katına çıkardığımızda hedeflediğimiz rakama ulaşmış olacağız.”



VALİ ŞAHİN: “İSTANBUL AÇIK HAVA MÜZESİ”

Turizm Haftası açılışında konuşan İstanbul Valisi Vasip Şahin’de, İstanbul’da birçok alanda olduğu gibi turizm alanında da çok ciddi yatırımlar olduğunu ifade ederek, “Bakanlığımız, valiliğimiz, belediyemiz ve diğer kurumlarımız elinden gelenin en iyisini yapmak için ciddi emek harcıyorlar” dedi.



İstanbul’da her medeniyetten izler bulunduğunu ve bu izlerin yaşatıldığını belirten Vali Şahin, “İstanbul adeta açık hava müzesi. Her kültürden izlerin bulunabileceği bir şehir. Bunu biz söylemiyoruz. Yabancılar söylüyor. Ve bunun hakkın hakka bir teslimi olarak görüyoruz. Bu hak teslim edildiği için de bunu söylüyorum”.



İstanbul’un en önemli sorunlarından birinin İstanbul’a ulaşım ve İstanbul içinde ulaşım olduğunu kaydeden Vali Şahin, “İnşallah 3.havalimanı ile birlikte İstanbul için altın yıl başlamış olacaktır. İstanbul geçen yıl 13 milyon turist kabul etti. Bu yeterli değil diyoruz ama İstanbul daha fazla turisti bundan sonra ağırlayabilecek kapasiteye eriştirilmeli. Yeni havalimanı ile birlikte İstanbul’a erişim kolay olacak. Bu havalimanında tarihi yarım adaya ulaşım için metro çalışmaları devam ediyor. Geriye bakıp ağlanmak yerine, ileriye bakıp ümit var olmak istiyorum” ifadelerini kullandı.



KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MÜSTEŞARI ÖMER ARISOY: “2018 ALTIN YILIMIZ OLACAK”

Turizm Haftası açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy’da 2015-2016 yıllarında Türkiye’de hatırlamak istenmeyecek bazı olaylar yaşandığını hatırlatarak, “Ama bu problemlerin çok çabuk geldik. 2017 yılında turizm otoritelerini de şaşırtacak yeniden bir toparlanma gerçekleştirdik. 2018 yılının da bizim altın yılımız olduğuna inanıyorum. 2023 yılında 50 milyon turist 50 milyar turizm gelirine ulaşmak istiyoruz. Bu turist başına bin dolar seviyesine varmak demek. Henüz bin dolar seviyesinde değiliz. Bu yıl iyi bir rakama ulaşırsak 40 milyon turisti 2018 yılında ağırlayacağımız tahmin ediyoruz. Buna ulaşmamız hayal bile değil” diye konuştu.



İSTANBUL İL TURİZM MÜDÜRÜ COŞKUN YILMAZ: “BU YIL BÜYÜK BİR ATILIM GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

Turizm Haftası açılışında konuşan İstanbul İl Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz’da, İstanbul’un kültür –sanat ve edebiyatın iç içe geçtiği şehirlerden biri olduğunu ifade ederek, “Dünyada başka bir ülkeye nasip oluyor mu bilmiyorum. Dünyada 195 ülkeden insanın ziyarete geldiği bir şehrin tam merkezinde, dünyanın kalbinde ve merkezindeyiz” dedi.

İstanbul’un dünyaya tanıtılmasında herkese görev düştüğünü kaydeden Yılmaz, “Bütün kurumları ve kuruluşlarıyla ve değerleriyle hepimize sorumluluk düşüyor. Bugün itibariyle ilk iki aya baktığımızda İstanbul’a gelen turist sayısı Ocak ve Şubat verilerine göre 1 milyon 825 bin civarında. Bu istatistik böyle devam ederse İstanbul tarihte en çok gezgin turist sayısı altığı 2015’i -yaklaşık 12,5 milyon- geride bırakacak. İstanbul için yeterli mi? Bence yetmez” ifadelerini kullandı.

İstanbul’un sadece turizm olarak değil diplomasi, iktisadi ve uluslararası ilişkiler açısından da önemli bir şehir olduğunu belirten Yılmaz, “Bu yıl bakanlığımız başta olmak üzer valiliğimiz ve belediyemizin katkılarıyla sektörün duayenleri ile iş birliği halinde İstanbul turizminde büyük bir atılım gerçekleştireceğiz” dedi.