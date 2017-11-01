Turist sayısı yüzde 28 arttı

Turizm Bakanlığı verilerine göre ocak-eylül döneminde Türkiye'ye gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.71 artışla 26.06 milyon oldu.
Yabancı turist sayısına ilişkin değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'ye gelen turistler arasında Rus turistlerin sayısı 9 ayda 4 milyonu aşmış, Alman turistlerin sayısı da 3 milyona yaklaşmıştır. 'Geçmiş yıllara göre Alman turistlerin sayısı azalmış' denilebilir ancak şunu ifade etmek isterim, özellikle Almanya'da bazı politikacıların çok yüksek perdeden Türkiye karşıtı politikalarına rağmen 3 milyon Alman turistin 9 ayda Türkiye'ye gelmesi önemlidir" dedi.
Eylül ayı verilerini de paylaşan Kurtulmuş, "Sadece eylül ayında 4 milyon yeni turist gelmiştir. Eylül ayındaki rakamımız bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 40 daha yüksektir" bilgisini verdi.
Basın Bülteni
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