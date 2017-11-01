Turist sayısı yüzde 28 arttı

Yabancı turist sayısına ilişkin değerlendirmede bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'ye gelen turistler arasında Rus turistlerin sayısı 9 ayda 4 milyonu aşmış, Alman turistlerin sayısı da 3 milyona yaklaşmıştır. 'Geçmiş yıllara göre Alman turistlerin sayısı azalmış' denilebilir ancak şunu ifade etmek isterim, özellikle Almanya'da bazı politikacıların çok yüksek perdeden Türkiye karşıtı politikalarına rağmen 3 milyon Alman turistin 9 ayda Türkiye'ye gelmesi önemlidir" dedi.

Eylül ayı verilerini de paylaşan Kurtulmuş, "Sadece eylül ayında 4 milyon yeni turist gelmiştir. Eylül ayındaki rakamımız bir önceki yılın eylül ayına göre yüzde 40 daha yüksektir" bilgisini verdi.

Turizm Bakanlığı verilerine göre ocak-eylül döneminde Türkiye'ye gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28.71 artışla 26.06 milyon oldu.Basın Bülteni