TURGUT TORUNOĞULLARI, KAZAKİSTANLI İŞADAMLARINI AĞIRLADI









Turgut Torunoğulları, “Orka Grubu olarak Kazakistanlı dostlarımızla bir arada olmaktan son derece onur duyduk. Kazakistanlı işadamları bugün Marmaris’te yarın Fethiye’deki tesislerimizi gezecek. Bu grubun içinde daha önce işbirliği yaptığımız dostlarımız var. Hedef ise pazarı büyütmek. Umarım bu toplantıların sonunda Edelstaal Group ve Consulting Group, gerçekleştirecekleri işbirliğiyle ortak, güzel işlere imza atacaklar” dedi. Kazakistanlı işadamları, Marmaris’i ziyaret ederek bölgede yatırım olanaklarını inceledi. Kazakistanlı 64 işadamını ağırlayan Sentido Orka Lotus Beach Hotel’in bağlı olduğu Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Kazakistanlı işadamlarını otellerinde misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyleyerek, ziyaretin turistlik olmasından ziyade ilişkilerin geliştirilip karşılıklı yatırımlar ile pekiştirilmesinin önemine dikkat çekti.Turgut Torunoğulları, “Orka Grubu olarak Kazakistanlı dostlarımızla bir arada olmaktan son derece onur duyduk. Kazakistanlı işadamları bugün Marmaris’te yarın Fethiye’deki tesislerimizi gezecek. Bu grubun içinde daha önce işbirliği yaptığımız dostlarımız var. Hedef ise pazarı büyütmek. Umarım bu toplantıların sonunda Edelstaal Group ve Consulting Group, gerçekleştirecekleri işbirliğiyle ortak, güzel işlere imza atacaklar” dedi.

Turgut Torunoğulları, “Orka Grubu olarak Kazakistanlı dostlarımızla bir arada olmaktan son derece onur duyduk. Kazakistanlı işadamları bugün Marmaris’te yarın Fethiye’deki tesislerimizi gezecek. Umarım bu toplantıların sonunda Edelstaal Group ve Consulting Group, gidecekleri işbirliğiyle ortak, güzel işlere imza atacaklar” dedi.



Orka Sentido Lotus Beach Hotel’de düzenlenen seminerde ‘Para ve Ben’ (Me and Money) kitabının yazarı ve girişimci Davlatov Saidmurad, kişisel gelişim ve yatırım konularında Kazak iş adamlarına birikimlerini aktardı. Kazak heyet toplantı seminerinin yanı sıra Muğla’da yatırım yapacakları projeleri görüştü.

Semineri organize eden Consulting and İnvestment L-Capital yöneticisi Sholpan Zada, gala gecesinde yaptığı konuşmada, “Kazakistan’ın Başkenti Astana başta olmak üzere çeşitli kentlerden gelen yatırımcıların Marmaris’te çok faydalı bir seminer geçirdik. Büyük ve küçük yatırımcıların yanı sıra firma çalışanları da eğitim aldı.



Konusunda uzman kişilerin yanı sıra kitabı milyonlar satan Davlatov Saidmurad da eğitim verdi. Türkiye’de daha önce yatırım yapmış yatırımcıların yanı sıra yeni yatırımlar içinde aramızda olanlar var” diye konuştu.

Gecede seminere katılan işadamlarına sertifika verildi. Konuklar sertifika töreninin ardından Türk ve Kazak şarkıları ile eğlendi.Basın Bülteni