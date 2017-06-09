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Tur Assist’ten dijital pazarlama atağı

09 Haziran 2017 Cuma 16:36
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Tur Assist Pazarlama Müdürü Esra Karagöz Yüksek, Google’ın düzenlediği “Dijital Potansiyelini Keşfet” konferansında Tur Assist’in dijital pazarlama faaliyetlerini katılımcılara tanıttı.

Tur Assist'ten dijital pazarlama atağı
Dijital dünyanın sunduğu pazarlama fırsatlarının ve bu fırsatların başında gelen Google dijital pazarlama çözümlerinin tanıtıldığı “Dijital Potansiyelini Keşfet” konferansı, 24 Mayıs 2017 tarihinde Google’ın İstanbul Dome ofisinde gerçekleştirildi. Şirketlerin yakalayabileceği dijital fırsatların ele alındığı, Google’ın Magna Dijital Pazarlama Ajansı ile birlikte organize ettiği konferansta, Tur Assist Pazarlama Müdürü Esra Karagöz Yüksek “Dijital Dönüşüm Sürecimiz” isimli sunum gerçekleştirdi. 1996 yılında Mapfre Asistencia’nın Türkiye şirketi olarak kurulan Tur Assist; yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına, seyahat acentesinden marangoza kadar farklı alanlarda toplamda 8 bini aşkın hizmet birimi ile başta sigorta ve otomotiv şirketleri olmak üzere pek çok sektördeki değerli kurumun 12 milyonu aşkın müşterisine 7 gün 24 saat acil hizmetler sunuyor. Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine çok uluslu bir yönetim danışmanlığı şirketinde başlayan Esra Karagöz Yüksek, 12 yıllık pazarlama kariyeri boyunca özellikle dijital pazarlama ve müşteri deneyimi yönetimi alanlarında uzmanlaştı. 4 yılı aşkın süredir Tur Assist Pazarlama Müdürü pozisyonunda görev alan Karagöz, Tur Assist’te de başarılı ve inovatif projelere imza atması ile tanınıyor. Tur Assist’in dijital pazarlamaya ve şirketin bütün fonksiyonlarında dijital dönüşüm sürecine verdiği önemi konuşmasında özellikle vurgulayan Esra Karagöz Yüksek, Tur Assist’in sektör lideri ve sektörün en inovatif oyuncusu olmasının dijital dönüşüm sürecine başlamalarında itici güç olduğunu belirtti.

DİJİTAL TECRÜBE

Tur Assist Pazarlama Müdürü Esra Karagöz Yüksek, konferansa farklı sektörlerden katılım sağlayan iş dünyası temsilcilerine ve girişimcilere, günümüzün dijitalleşen ticari trendlerine uyum sağlamalarına yardımcı olmak, satış ve pazarlama faaliyetlerinde dijital fırsatlardan daha fazla yararlanmalarına olanak tanımak adına Tur Assist’in dijital dönüşüm süreci ve Google’ın şirketlere tanıdığı dijital fırsatlar hakkında bilgi ve tecrübelerini aktardı. Esra Karagöz Yüksek, katılımcılara yaptığı sunumda “Tur Assist olarak, dijital pazarlamaya karar vermemizdeki en büyük etkenlerden biri, dünya tüketim trendlerinin dijitale kayması idi. Asistansta sektör lideri olmamızın yanında yenilikçi yapımız, bizi bu noktaya getirdi. Kararımızın arkasında kapsamlı analizler, tüketici gereksinimlerinin gözlemlenmesi ve yoğun harcanan mesailer var elbette. Dijitalleşme sürecinde işin uzmanı bir stratejik partner ile ilerlemenin bizim için doğru adım olduğuna karar verdik. Bu doğrultuda Magna Dijital Pazarlama Ajansı’nı dijital dönüşüm sürecimizde stratejik partnerimiz olarak belirledik” dedi.
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