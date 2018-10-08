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Tur Assist Ailesi, 40. İstanbul Maratonu’nda

Yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist, asistans sektörüne yön veren çalışmalarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Tur Assist çalışanları, 11 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan “40. İstanbul Maratonu”na katılacak. Tur Assist çalışanları, maratonda “Gülmek İyileştirir Derneği”, “Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı”, “Türkiye Eğitim Vakfı”, “Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği” ve “Tohum Otizm Vakfı” yararına koşacak.

Tur Assist Ailesi, 40. İstanbul Maratonu’nda

Yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına kadar farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın hizmet birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist, asistans sektörüne yön veren çalışmalarının yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleriyle de örnek çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda Tur Assist çalışanları, 11 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan “40. İstanbul Maratonu”na katılacak. Tur Assist çalışanları, maratonda “Gülmek İyileştirir Derneği”, “Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı”, “Türkiye Eğitim Vakfı”, “Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği” ve “Tohum Otizm Vakfı” yararına koşacak.

08 Ekim 2018 Pazartesi 11:18
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Tur Assist Ailesi, 40. İstanbul Maratonu’nda

Türkiye’nin asistans firması olarak yol yardımdan çekiciye, konut onarımdan hava ambulansına, farklı alanlarda toplam 6 bini aşkın birimi ile tüketicilerin yanında olan Tur Assist, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumda farkındalık yaratmaya devam ediyor. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerini sürdürülebilir başarı hedefinde de her zaman ön planda tutan Tur Assist’in çalışanları, bu amaç doğrultusunda 11 Kasım Pazar günü düzenlenecek olan “40. İstanbul Maratonu”na katılacak.

Maratonda, 5 vakıf adına koşacaklar!
Bu kapsamda, kanser hastası çocuklara destek sağlamak için kurulan “Gülmek İyileştirir Derneği”, suça sürüklenen çocukların topluma kazandırılmasını amaçlayan “Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı” ile Koç Holding’in kurucusu merhum Vehbi Koç’un önderliğinde gençlerin eğitimine destek sunmak için 1969’da kurulan “Türkiye Eğitim Vakfı” üyeleri, geçtiğimiz günlerde Tur Assist’in Şişli’de bulunan merkez ofisini ziyaret ederek stant açtı.
Tüm ortopedik engellilerin tıbbi, ekonomik ve sosyal sorunlarının çözümlerine yönelik çalışmalar yürüten “Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği” ile “otizm spektrum bozukluğu” olan çocukların erken tanısının konulması, topluma kazandırılmasına öncülük edilmesi amacıyla kurulan “Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı” da stant açan kuruluşlar arasında yer aldı. 40. İstanbul Maratonu’na katılmak isteyen Tur Assist çalışanları stantlara yoğun ilgi gösterdi. Çalışanlar, seçtikleri dernek adına maratona katılmak için başvuruda bulundu.

Nepal depreminde de AKUT’la iş birliği yapmıştı!
Tur Assist çalışanları, geçtiğimiz senelerde de İstanbul Maratonu’na AKUT yararına katılmışlardı. 37. Vodafone Avrasya Maratonu’na katılan Tur Assist çalışanlarından oluşan koşu ekibi, sportif etkinlikler aracılığıyla bağış yapmak isteyen kişi ve kurumlarla ihtiyacı olan kişileri buluşturmak amacıyla kurulan “Adım Adım” platformuna katılmıştı. Ayrıca Tur Assist, 25 Nisan 2015 tarihinde Nepal’de meydana gelen 7,8 şiddetindeki depremde AKUT ekibini Nepal’e vardıktan sonra olay yerinde karşılamış, kurtarma ekibinin ve malzemelerinin güvenli bir şekilde sevk edilmesi konusunda lojistik destek sağlamıştı.
 

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