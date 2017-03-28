banner197
Ana SayfaGÜNCEL

Tunus'ta bir Osmanlı mirası "Kef Kalesi"

28 Mart 2017 Salı 15:21
Bu haber 469 kez okundu

Tunus'taki Kef Kalesi, yüzyıllardır Osmanlı'nın bölgedeki mirası olarak dimdik ayakta duruyor

Tunus'ta bir Osmanlı mirası
EL KEF (AA) - YUSRA OUANES - Tunus'un kuzeybatısındaki Kef kentinin en yüksek noktasında bulunan Osmanlı mirası Kef Kalesi dört asırdan bu yana tarihe tanıklığını sürdürüyor.

Cezayir sınırında, Atlas Sıradağları uzantısında yer alan 735 rakımdaki  Deyr Dağı'na yapılan bir tırmanıştan sonra varılan Kef Kalesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerine eşsiz kent manzarasının yanı sıra tarihi bir yolculuk imkanı da sunuyor.

Yığma taşlarla inşa edilen kale, misafirlerini Osmanlı tarzında kakmalar ve işlemelerle süslenmiş dev ahşap bir kapıyla karşılıyor. Avluya girildiğinde ilk olarak yan yana dizilen tarihi dökme toplar  dikkati çekiyor. Avlunun yanındaki uzun koridordan geçildiğinde ise mutfak, yatak odaları ve silah deposu gibi bölmelere açılan kapıların yer aldığı büyük bir salon yer alıyor.

Bu geniş salondaki kapıdan dışarı çıkıldığında ise büyük bir meydanı andıran avlu çıkıyor. Bugün bu avlu çeşitli sergi ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği bir mekan olarak kullanılıyor. 

- Cezayir sınırında zamana meydan okuyan bir Osmanlı mirası 

AA muhabirine konuşan Tunuslu tarihçi Muhammed Telili, Deyr Dağı'ndaki 5 bin metrekare genişliğinde bir platonun üzerinde, 2 bin metrekarelik bir alana kurulan Kef Kale'sinin 1600'lü yıllarda Osmanlı Devleti döneminde yapıldığını söyledi. 

Kalenin restorasyon çalışmalarında da görev alan Telili, kapıdaki hatlar sayesinde kalenin tarihine ilişkin bilgiler elde edildiğini ifade etti.  

Telili kalenin tarihine ilişkin şunları anlattı:

"Osmanlı Devleti, 1574'te Hafsi Devleti'nin yıkılmasının ardından buradaki kabilelerin mevcut otorite boşluğundan istifade ederek yeni oluşumlara gitmemesi için bölgeye geldi. Osmanlı Devleti ilk başta 1600'de basit bir kule inşa etmişti. Daha sonra özellikle bölgedeki Beni Şenuf kabilesiyle girdiği mücadelenin ardından 1637'de ek bölümlerle kale inşasını tamamladı. Osmanlı'ya katılmak üzere Cezayir'in kuzeydoğusundan gelen Zevava isimli Amazig kabilesi askerlerine ev sahipliği yapan kalede, onlar için özel bölümler yapıldı." 

- Çevreye hakim konumu nedeniyle her dönem "stratejik"

Telili, Cezayir sınırında yer alan kalenin tarih boyunca çevreye hakim konumu itibariyle stratejik önem taşıdığını ve askeri alanda önemli roller üstlendiğini aktardı.

Kef Kalesinin, Ali Paşa (1756-1735) ve sonrasında Osmanlı vasalı olarak hüküm süren Huseyni Hanedanı yönetimlerinde bir çok savaşa, kuşatmaya ve mücadeleye sahne olduğuna işaret eden Telili, 1807'de kalenin genişletilerek restore edildiğini söyledi.

Kalenin bulunduğu bölgenin, konumu itibariyle antik çağlardaki Numidya Krallığı'ndan (MÖ 202-MÖ46) bugüne büyük önem taşıdığını dile getiren Telili, "Ne zaman ki Tunus işgal edilse, kentin yönetimi başkasının eline geçse, kale her zaman stratejik bir askeri üs olarak önemini muhafaza etti ve aynı yerinde kaldı." ifadelerini kullandı.

Telili, "Bölge halkı kentlerinin tarihten bu yana kritik önem taşıdığını ve aktif rol aldığını biliyor ve bununla da gurur duyuyor." diye konuştu.


Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.