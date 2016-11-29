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TUNCELİ'DEKİ TERÖR OPERASYONU

29 Kasım 2016 Salı 09:59
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Aliboğazı mevkisinde çıkan çatışmada ağır yaralanan ve sevk edildikleri Elazığ'da tedavi gördükleri hastanede şehit düşen jandarma uzman çavuşlar Yakup Özel ve Burhan Acar'ın cenazesi, törenin ardından memleketlerine uğurlandı

TUNCELİ'DEKİ TERÖR OPERASYONU
ELAZIĞ (AA) - Tunceli'de güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada yaralanan ve tedavi gördükleri hastanede şehit olan jandarma uzman çavuşlar Yakup Özel ve Burhan Acar için Elazığ'da tören düzenlendi.

Elazığ Havalimanı'ndaki törende, Özel ve Acar'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Tunceli Valisi Osman Kaymak, törende yaptığı konuşmada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

"Milletimizin birlik beraberliğine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken ve hain emeller peşinde koşan vatan hainleri bilsinler ki; bizler var olduğumuz müddetçe sinsi plan ve emellerine asla ulaşamayacaklardır." diyen Vali Kaymak, bu kapsamda Tunceli’de terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda 100'ün üzerinde teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Kaymak, "Uzun yıllar girilmeyen Aliboğazı mevkisine kahraman askerlerimiz girmiş ve 8 teröristi etkisiz hale getirmiştir. Mücadelemiz yaz kış demeden sürecektir. Buradan dağlardaki teröristlere sesleniyorum. 'Gelin Türk adaletine teslim olun. Yoksa bu dağlarda pisi pisine öleceksiniz. İster PKK, ister DEAŞ, ister FETÖ, nereden gelirse gelsin necip milletimiz vatan uğruna canını hiçe sayarak karşılığını her zaman verecektir." ifadelerini kullandı.

Okunan duaların ardından şehit Özel'in cenazesi Gaziantep'e, şehit Acar'ın cenazesi de Denizli'ye uğurlandı.

Törene, Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş ile askeri erkan katıldı.

Tunceli'de Aliboğazı mevkisinde arazi arama tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri ile teröristler arasında dün çatışma çıkmış, Jandarma Uzman Çavuş Yakup Özel ve Burhan Acar ağır yaralanmıştı. 

Helikopterle Elazığ'a sevk edilen Özel ve Acar, tedavi gördükleri Fırat Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.




Anadolu Haber Ajansı
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