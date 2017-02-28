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Tunceli'de terör oprasyonu

28 Şubat 2017 Salı 11:39
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Ovacık ilçesinde teröristlere ait sığınak içerisinde çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi

Tunceli'de terör oprasyonu
TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, teröristlerin kış üslenmesine yönelik olarak devam eden "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-193" operasyonunda tespit edilen sığınakta çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Tunceli'de terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonların azim ve kararlılıkla devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığınca dün "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Erden-193" operasyonu düzenlendiği aktarılan açıklamada, "Operasyon kapsamında teröristlerin kış üslenmesi olarak kullandığı değerlendirilen ilimiz Ovacık ilçesi mülki sınırları içerisinde teröristlere ait sığınak içerisinde çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Malzemeler olay yerinde imha edilmiştir." denildi.


Anadolu Haber Ajansı
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