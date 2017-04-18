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TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

18 Nisan 2017 Salı 15:01
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Tunceli Valiliğinden "Pülümür'den havalanan ve 12 kişiyi taşıyan polis helikopteriyle saat 11.40'ta irtibatın kesildiği, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği" bildirildi.

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİ DÜŞTÜ
Tunceli'de bir polis helikopteri ile irtibatın kesildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bugün saat 11.40 sularında Pülümür ilçesinden havalanan "Sikorsky" tipi polis helikopterinden kalkışından yaklaşık 10 dakika sonra sinyal alımının kesildiği belirtildi.

Açıklamada, helikopterin olumsuz hava koşullarından dolayı düştüğünün değerlendirildiği ifade edilerek, şu bilgiler aktarıldı:

"Söz konusu helikopterde 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Helikopterin olumsuz hava şartlarından dolayı düştüğü değerlendirilmekte olup, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi verilecektir."


Koordinatları belirlendi
Bölgeye Tunceli'nin yanı sıra çevre illerden Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile jandarma ekiplerinden oluşan arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Pülümür ilçesinin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen ve koordinatlarının belirlendiği belirtilen helikopteri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler tarafından da havadan devam edildiği ve bölgede kar yağışının çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.

6 ambulans ve 5 UMKE bölgeye sevk edildi
Sağlık Bakanlığı tarafından, olaydan 1 dakika sonra saat 13.33'de 6 ambulans ve 5 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Bölgeye 6 profesyonel dağcı sevk edildi
Jandarma ve çevre illerden AFAD ekipleri ile Tunceli kent merkezi ve Pülümür ilçesinden ambulansların sevk edildiği bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Erzurum'dan da bölgeye AFAD ekipleri gönderildi.

Erzurum AFAD Müdürü Selahattin Karslı, ekiptekilerin profesyonel 6 dağcı olduğunu anlatarak, "Erzurum'dan AFAD'a bağlı 6 profesyonel dağcı, Tunceli'nin Pülümür ilçesindeki polis helikopteriyle irtibatın kesildiği bölgeye gönderildi. Ekibimiz bölgeye ulaşmak üzere." dedi.

Bölgede kar yağışı devam ediyor
Pülümür ilçesinin Çambulak ve Kocatepe köylerinin 2 bin 500 metre yüksekliğindeki kırsalına düştüğü öngörülen ve koordinatlarının belirlendiği belirtilen helikopteri arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarına askeri helikopterler tarafından da havadan devam edildiği ve bölgede kar yağışının çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.

112 komuta merkezine herhangi bir çağrı gelmedi
 Tunceli İl Sağlık Müdürü Sercan Özaydın, Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesinin ardından 112 komuta merkezine herhangi bir çağrı gelmediğini belirtti.

Basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Özaydın, "Bölge itibarıyla 112 çağrısının komşu illerimize de düşmüş olma ihtimali var. Bingöl, Erzincan ve Erzurum ile müşterek değerlendirdik, 112 komuta merkezine olay yerinden düşen bir çağrı yok. Olay yerine dair hiçbir çağrı almadık." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilgi aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait Sikorsky S-70 Blackhawk tipi helikopterin Tunceli'deki görev uçuşu sırasında düşmesine ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı.

Başbakan Yıldırım İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı
Başbakan Yıldırım, Tunceli'de irtibat kesilen polis helikopteri ile ilgili İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı.

Bakan Bozdağ bilgi aldı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,  telefonda görüştüğü Tunceli Valisi Osman Kaymak'tan olaya ilişkin bilgi aldı.

Anadolu Haber Ajansı
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