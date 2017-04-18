TUNCELİ'DE DÜŞEN POLİS HELİKOPTERİNDE 12 KİŞİ ŞEHİT OLDU

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen polis helikopterinin enkazına ulaşıldığı, helikopterdeki 12 kişinin şehit olduğu bildirildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bugün saat 11.40 sularında Pülümür ilçesinden havalandıktan 10 dakika sonra sinyal alımı kesilen "Skorsky" tipi polis helikopterinin enkazına yürütülen çalışmalar sonucu ulaşıldı. Helikopterdeki 12 kişinin şehit olduğu belirtildi. Helikopterde, 7 polis memuru, 1 hakim, 1 astsubay ve 3 mürettebat olduğu ifade edilmişti.



İçişleri Bakanı Soylu: "Tunceli'de bizim 'kartal pisti' olarak nitelendirdiğimiz, tanımlandırdığımız piste iniş yapan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait helikopter, bir taraftan ilçeler arası görevlilerin intikalini sağlamak, diğer taraftan ilk derece komiser yardımcılığı sınavına giren kahraman evlatlarımızı, kardeşlerimizi yerlerine intikal ettirmek ve bir hakimimizin intikalini sağlamak için toplam 12 kişilik toplam mürettebatla birlikte saat 11.35 itibarıyla Tunceli-Pülümür dağ yolundan kalkışını gerçekleştirdi. Ondan önce hem kartal pisti hem de Nazımiye'den gerekli personelleri aldı ve Tunceli-Pülümür dağ yolundan kalktıktan sonra da 11.43 sıralarında kendisiyle tüm irtibatlar kesildi."

Anadolu Haber Ajansı