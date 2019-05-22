Tunceli Belediyesi kentin eski adına dönme kararı aldı

BELEDİYE TABELASINDA "DERSİM" YAZILMASI

Belediye Meclisinin aldığı kararlar arasında öne çıkanlar şöyle:

"Belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek yerine, 'Dersim' ibaresinin yazılması görüşülmesi sonucunda: Kentimizin kültürünü, tarihini ve inanç biçimini yaşatmak adına, belediyemiz hizmet binasında bulunan tabelalarda yazılı 'Tunceli' ibaresinin değiştirilerek, yerine 'Dersim' ibaresinin yazılması oy çokluğu ile kabul edildi."

HİZMETLERİN ZAZACA VE KÜRTÇE DE YÜRÜTÜLMESİ

"İlimizde yaşayanların Türkçe’nin yanı sıra çoğunluğunun Zazaca ve Kürtçe konuştuğu göz önünde bulundurularak belediye hizmetlerinin, ilde yaşayanların ihtiyaçları doğrultusunda Zazaca ve Kürtçe dillerinde de yürütülmesi oy çoğunluğu ile kabul edildi."

MUNZUR FESTİVALİ'NİN YAPILMASI

"İlimizde, belediyemiz tarafından Munzur Kültür ve Doğa Festivali adı ile düzenlenen festivalin 2019 yılında da düzenlenmesinin uygun olacağı değerlendirilmektedir. Bu nedenle 2019 yılı Munzur Kültür ve Doğa Festivali’nin 25, 26, 27 ve 28 Temmuz 2019 günlerinde yapılması ve festival hazırlık çalışmaları kapsamında yapılması gereken iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda encümene yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi."

KAYYUM TAHRİBATINI İNCELEMEK İÇİN KOMİSYON

"Önerge ile gündeme alınan, kayyum tarafından gerçekleştirilen tahribatın ortaya çıkarılması için komisyon kurulması konusunun görüşülmesinde yapılan değerlendirme sonucunda; seçim öncesi dönemde gerçekleştirilen iş ve işlemlerin incelenerek raporlanmak üzere, Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri ve hukuk işlerinden teşekkül eden bir komisyon kurulması oy çoğunluğu ile kabul edildi. "