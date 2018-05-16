TÜMSİAD ERKEN SEÇİM KARARINI AÇIKLADI

Erken seçim ile ilgili TUMSİAD öncülüğünde gerçekleştirilen basın toplantısı TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, Semerkand Vakfı Başkan Yardımcı Dr. Mustafa Bahadıroğlu, Beşir Derneği Başkanı Cevdet Şanlı ve GENÇKON Başkanı Ahmet Sözbilir’in katılımıyla gerçekleşti. Sözlerine Gazze’de yaşanan insanlık dışı katliama dikkat çekerek başlayan Doğan, ‘’Teröristleri destekleyenler ve soykırıma sessiz kalan herkes bu utanca ortak alacaktır’’ dedi. Gazze’de yaşanan olayların insanlık tarihine asla silinmeyecek kara bir leke olarak geçtiğini belirten TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan, ‘’Yaşananlar her zaman lanetle anılacaktır. İslamın mukaddes emaneti olan Kudüs’ü savunmaya çalışan masumların katli milletimizin gönül dünyasında büyük yaralar açmıştır. Amerika destekli terörist İsrail’in planlı ve sistemli soykırım uygulamaları bütün müslümanların yüreğini yakmıştır. Devletimizin 3 günlük millî yas ilânını ve Cuma günü öğleden sonra Yenikapı’da düzenlediği zulme karşı dev buluşmayı önemli ve yerinde bir karar olarak değerlendiriyoruz. Kardeş kuruluşlarımız ile birlikte Yenikapı’da olacağımızı belirtiyor; din, dil, ırk, milliyet, siyasi görüş ve kültürel farklılık gözetmeksizin bütün dünya kamuoyunu zulme karşı bir araya gelmeye çağırıyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinin yaklaşık 1 buçuk yıl erkene alınmasının doğrubir karar olduğunu söyleyen Doğan, “Seçim sürecinin uzaması nispeten ekonomik durgunluğa yol açacaktı. Seçimin kısa sürede gerçekleşmesi ekonomik hareketliliği de peşinden getirecek. Ülkemiz sanayi ve ihracata dayalı üreten bir ekonomi olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Bu adımların kesintisiz devam etmesi, istihdamın artması ve yeni iş kollarının açılması; yeni yatırımlar ve yatırımcılar için uygun ortamın var olması erken seçim ile mümkün olacaktır” dedi. Dogan sözlerine şöyle devam etti: “Uluslararası değişen dengeler ortamında devletimizin bekası ve milli-manevi değerlerimize etki edecek gelişmelere ancak siyasi ve güçlü bir yönetim sistemiyle duruş sergilenebilir. Siyasi netliğin kaynağı da seçimdir. TÜMSİAD, Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve Gençkon’la birlikte; hükûmetimizin almış olduğu erken seçim kararının isabetli ve yerinde olduğu değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.