TÜMOSAN, IDEF 2019’da PUSAT’la yer alacak

TÜMOSAN, IDEF 2019 Fuarı’nda, yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği motor, transmisyon, güç paketi, aktarma organları ve bu alt sistemleri bünyesinde barındıran askeri aracı PUSAT’ın güncel versiyonunu tanıtacak. Fuarda sergileyeceği Konvansiyonel ve Hibrit Platfomlar ile FNSS standında sergilenecek olan ALP Hafif Paletli Araç Güç Paketi, TÜMOSAN’ın yerli ve milli teknolojiler konusunda Türkiye'nin 2023 vizyonuna katkısını ortaya koyuyor.

PUSAT-TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARACIN ÖZELLİKLERİ

Ulusal ve Uluslararası pazarda öne çıkan askeri araçlar ile rekabetçi özellikler

KKK ve EGM kullanıcı makamlarının ihtiyaçlarına cevap verebilecek tasarım

Yüzde 93 yerlilik oranı

Modüler ve güncel tasarım

Yüksek yerlilik sonucu düşük işletme maliyeti

1+8 Personel Taşıma Kapasitesi

SARP Silah sistemi entegrasyon ara yüzü

Farklı Silah Sistemlerinin Entegrasyonu için uygun altyapı

Düşük yakıt tüketimi

Yüksek tork sağlayan güç grubu

Zorlu arazi koşullarında yüksek hareket kabiliyeti

Aynı motor, şanzıman ve yürür aksam ailesinin kullanımı ile düşük bakım maliyetleri

Farklı silah ve muhabere konfigürasyonlarının kullanım olanakları

Kompakt tasarımı

Geniş görüş alanı sağlayan zırh camları

Yüksek yaklaşma açısı ile arazide yüksek sürüş konforu

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ MOTOR FABRİKASI

TÜMOSAN Motor ve Traktör Sanayi AŞ, Konya’da bin 600 dönüm alan üzerinde dizel motor ve traktör üretimi gerçekleştiriyor. 75 bin adet motor ve 45 bin adet traktör üretim kapasitesiyle faaliyetlerine devam eden TÜMOSAN, kendi üretim hatlarını geliştiren ve farklı çalışmalar ile üretimin gelişmesine yardımcı olan bir kaizen ekibine sahip. Kaizen ekibinin çalışmaları sonucunda çok sayıda insansız aracın üretimde yardımcı olduğu TÜMOSAN, bunların dışında yarı otomatik ve otomatik robotları ile gelişen teknolojiyi takip ederek üretimine entegre ediyor. Üretimini günden güne geliştirerek verimlilik çalışmalarını başarıyla uygulayan TÜMOSAN, ülke sanayisine de bu anlamda katkı sağlıyor.