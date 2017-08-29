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TÜBİTAK ALTERNATİF ENERJİLİ ARAÇ YARIŞLARINDA “AYDIN” MADALYA!

29 Ağustos 2017 Salı 12:50
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İstanbul Aydın Üniversitesi ekibi, TÜBİTAK’ın düzenlediği 13’üncü Uluslararası Elektromobil, Batarya Elektrik Enerjili Araç Yarışları’nda üçüncü olarak dereceye giren tek vakıf üniversitesi oldu.

TÜBİTAK ALTERNATİF ENERJİLİ ARAÇ YARIŞLARINDA 'AYDIN” MADALYA!
“Bilgiyi inovatif yaklaşımlarlaürüne dönüştürerek ekonomiye katma değer sağlama” misyonuyla hareket edenİstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ), bu alandaki başarılarına bir yenisini dahaekledi.

DERECE ALAN TEK VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Türkiye Bilimsel ve TeknolojikAraştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) bu yıl 13’üncü defa düzenlediği “UluslararasıElektromobil, Batarya Elektrik Enerjili Araç Yarışları”nda (EfficiencyChallenge Electric Vehicle) üçüncü olarak bronz madalya kazanan İAÜ ekibi,yarışmada dereceye giren tek vakıf üniversitesi olarak öne çıktı. YarışmadaÇukurova Üniversitesi birinci, İstanbul Üniversitesi ise ikinci oldu.

Prof. Dr. Zafer Utlu ve Yrd. Doç.Dr. Behiye Yüksel önderliğinde “Elektro-Aydın-AURO” ve “Elektro-Aydın-NOVA”adlı araçlarla katılan İAÜ ekibi, 49 aracın katıldığı ve 21-27 Ağustostarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlikte, teknik performans ve ön elemeturları sonucunda 31 araçla birlikte finallere kaldı. Final yarışındaElektro-Aydın-AURO aracı üçüncülük kürsüsüne çıkarken, Elektro-Aydın-NOVA aracıise beşinci oldu. İzmit’teki Körfez pistinde gerçekleştirilen ve altı gün sürenyarışlarda İstanbul Aydın Üniversitesi, aldığı derece ile geçen yılkibaşarısını da yükseltmiş oldu.

AMAÇ ALTERNATİF ENERJİYE ÖZENDİRMEK

TÜBİTAK Bilim ve Toplum DaireBaşkanlığı tarafından organize edilen Elektromobil, Batarya Elektrik EnerjiliAraç Yarışları ve TÜBİTAK Hidromobil, Hidrojen Enerjili Araç Yarışları;alternatif enerji kaynakları konusunda kamuoyunda farkındalığı yükseltmek,alternatif enerji teknolojilerinin yaygın kullanımı için gerekli beyin gücü vebilgi birikiminin oluşmasını sağlamak, üniversite öğrencilerini teorikbilgilerini takım çalışmasıyla başta elektrik ve hidrojen olmak üzere, temiz veyenilenebilir enerji kaynaklarıyla çalışacak ürünler ortaya koymaya özendirmekamaçlarını taşıyor.

Toplam 18 kişiden oluşan İAÜekibinde, ekip danışmanları Prof. Dr. Zafer Utlu ve Yrd. Doç. Dr. Behiye Yüksel’denbaşka, üniversitenin Psikoloji, Makine, Elektrik-Elektronik ve MekatronikMühendisliği bölümleri öğrencilerinden şu isimler yer aldı: Barış İldaş(Kaptan), Mustafa Akbulut (elektrik Takım Kaptanı ve Sürücü), Abuzer Paşahan(Sürücü), Asuman Ateş (Sponsorluk Takım Kaptanı), Fethi Yalçıner (Mekanik TakımKaptanı), Tuna Mutlu, Koray Yıldız, Taha Hazar, Efe Cerit, Mustafa Kara, BerkAyduğan, Pınar Demirel, Damla Özyaşamış, Burak Yapıcı, Fatih Mahmutoğulları,Melih Sulak ve Çağla Özyaşamış.
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