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TSKB’ye 220 Milyon Dolar sendikasyon kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 11 ülkeden toplam 15 bankanın katılımıyla 220 Milyon Dolarlık tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

TSKB’ye 220 Milyon Dolar sendikasyon kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) 11 ülkeden toplam 15 bankanın katılımıyla 220 Milyon Dolarlık tutarında sendikasyon kredisi temin etti.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 15:56
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TSKB’ye 220 Milyon Dolar sendikasyon kredisi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB), 15 uluslararası bankadan 220 milyon ABD Doları tutarındaki sendikasyon kredisi temin etti. Sendikasyon kredisi anlaşması, katılımcı bankaların da temsil edildiği bir tören ile 3 Temmuz’da imzalandı.

Sendikasyon kredi anlaşması; CITI, Commerzbank Aktiengesellschaft Filiale Luxemburg, ING Wholesale Banking, Societe Generale, Standard Chartered Bank, Unicredit Bank AG, BayernLB, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Credit Suisse (Switzerland) Ltd., J.P. Morgan Securities plc, Raiffeisen Bank International AG, Intesa Sanpaolo S.p.A., London Branch, Banka Kombëtare Tregtare Sh.a., DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ve Mashreqbank olmak üzere 11 ülkeden toplam 15 bankanın katılımıyla imzalandı.

367 gün vadeli sağlanan sendikasyon kredisinin maliyeti Euribor / Libor + yüzde 1.45 olarak gerçekleşti.

Sendikasyon kredisi ile ilgili değerlendirmede bulunan TSKB Genel Müdürü Suat İnce şunları söyledi: “TSKB olarak ülke ekonomisi ve sanayimizin gelişimi konusunda yürüttüğümüz bankacılık faaliyetlerimize tüm hızıyla devam ediyoruz. TSKB’nin uluslararası piyasalardaki güçlü ve güvenilir algısı çalışmalarımıza büyük güç katıyor. Temin ettiğimiz sendikasyon kredisi ve katılım profili de bu itibarın ve Türkiye’ye olan güvenin sembolü niteliğinde. Sendikasyon krediğimizi geçen yıllarda olduğu gibi, pek çok ülkenin önde gelen prestijli bankalarının katılımıyla gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sağladığımız finansal kaynakla, ülkemizin kalkınmasına destek vermeye devam edeceğiz.”

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