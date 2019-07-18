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Trump: "Türkiye F-35 alamaz"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına tepki olarak yapılan bu hamleye Türkiye'nin cevabı gecikmedi.

Trump: "Türkiye F-35 alamaz"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye F-35 programından çıkarıldı. Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın almasına tepki olarak yapılan bu hamleye Türkiye'nin cevabı gecikmedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 11:59
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Trump: "Türkiye F-35 alamaz"

Patriotları vermeyen ancak S-400 alınmasını da onaylamayan Beyaz Saray, Türkiye'nin F-35 programında bulunamayacağını açıkladı.

"DAHİL OLMASI İMKANSIZ"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini satın alması F-35 programına dahil olmasını imkansız hale getirdi." ifadesi kullanıldı.

"PATRİOT TEKLİF ETTİK"

Beyaz Saray'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Trump hükümeti, Türkiye'nin Patriot hava savunma sistemi alması için pek çok teklif sunmuştur.

Türkiye 65 yılı aşkın bir süredir köklü ve güvenilir bir ortak ve NATO müttefiki olmuştur ancak S-400'lerin kabul edilmesi bütün NATO müttefiklerinin Rus sistemlerinden uzaklaşma konusunda birbirlerine verdikleri taahhüde zarar vermektedir.

"OLUMSUZ ETKİLERİ OLACAKTIR"

Bunun Türkiye'nin ittifak içinde birlikte çalışılabilirliği üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. ABD hala Türkiye ile stratejik ilişkisine büyük değer vermektedir.

"İLİŞKİMİZ SADECE F-35'E ODAKLI DEĞİLDİR"

NATO müttefikleri olarak ilişkimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'e odaklı değildir. Askeri ilişkilerimiz güçlüdür. Türkiye'de S-400 sisteminin varlığından kaynaklanan kısıtlamaları gözeterek Türkiye ile kapsamlı şekilde işbirliği yapmaya devam edeceğiz.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YANIT VERDİ

Yapılan açıklamada, "Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı bugün (17 Temmuz), S-400 hava savunma sistemini tedariğimizden dolayı ülkemizin F35 programından çıkarılacağını açıklamıştır. Bu tek taraflı adım, müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır." denildi.akanlığı bugün (17 Temmuz), S-400 hava savunma sistemini tedariğimizden dolayı ülkemizin F35 programından çıkarılacağını açıklamıştır. Bu tek taraflı adım, müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı gibi hiçbir meşru gerekçeye de dayanmamaktadır." denildi.

"ABD, ÖNYARGILI VE İYİ NİYETTEN UZAK"

Yapılan açıklama şöyle devam etti:

"F35 programının ana ortaklarından olan Türkiye’nin programın dışında bırakılması adil olmadığı gibi, S-400 sisteminin F-35’leri zaafa uğratacağı iddiası da geçersizdir. Bu konuda NATO’nun da katılacağı bir çalışma grubu kurulması teklifimizin karşılıksız bırakılması, ABD tarafındaki önyargının ve meseleyi iyi niyetle kendi boyutları içinde çözme iradesinin eksikliğinin en bariz göstergesidir.

"BU HATADAN GERİ DÖNÜN"

ABD; Türkiye’nin dostluğuna verdiği önemi sadece söylemle değil, eylemle ve özellikle de terör örgütleri DEAŞ, PKK/PYD/YPG ve FETÖ ile mücadelede göstermelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Trump arasında Osaka’da gerçekleştirilen G-20 Zirvesi sırasında yapılan görüşmede ortaya konan anlayışa her düzeyde sadık kalınması, bu bakımdan büyük önem taşımaktadır.  ABD’yi, stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz."

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