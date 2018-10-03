Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
98100
ALTIN
233.395
DOLAR
6.0275
STERLİN
7.8228
EURO
6.9718
banner287

TRT WORLD FORUM BAŞLADI

3-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan TRT World Forum başladı. “Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek” teması ile dünyanın dört bir yanından altı yüzü aşkın üst düzey entelektüel, politika yapıcı ve aktivistin katılımıyla iki gün boyunca dünya meseleleri İstanbul’da tartışılacak.

TRT WORLD FORUM BAŞLADI

3-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan TRT World Forum başladı. “Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek” teması ile dünyanın dört bir yanından altı yüzü aşkın üst düzey entelektüel, politika yapıcı ve aktivistin katılımıyla iki gün boyunca dünya meseleleri İstanbul’da tartışılacak.

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:47
6423 Okunma
TRT WORLD FORUM BAŞLADI


Dünyadaki güncel, kültürel, politik, ekonomik ve sosyal çıkmazlara küresel çözümler aramak amacıyla yüzlerce fikir önderini bir araya getiren ve bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Forum başladı.
"Parçalanmış Bir Dünyada Barış ve Güvenliği Yeniden Düşünmek" temasıyla düzenlenen TRT World Forum, Swiss Hotel The Bosphorus'ta gerçekleştiriliyor. Hazırlıkları yaklaşık bir yıldır süren forumda bu yıl 12 kapalı, 10 açık oturum yapılacak. Günümüz dünyasının en önemli küresel sorunlarına odaklanan TRT World Forum, dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı 600'ün üzerinde siyasetçi, iş adamı, akademisyen, aktivist, gazeteci gibi birçok fikir önderini İstanbul'da bir araya getiriyor.
Bölgenin en etkili ve saygın etkinliklerinden biri olarak kabul edilen TRT World Forum'un açılış konuşmalarını, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren yapıyor.
Açılışın ardından "Dünya Düzen İçinde mi? Değil mi?", "Birinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana Geçen Yüz Yıl", "AB ve Sorunları", "Küresel Güney'in Yükselişi ve Çatışma Dünyasında Kadınların Liderliği" başlıklarında dört oturum gerçekleşecek.

Son Güncelleme: 03.10.2018 11:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
3. KARAYOLLARI KÖPRÜLER TÜNELLER İHTİSAS FUARI AÇILDI
3. KARAYOLLARI KÖPRÜLER TÜNELLER İHTİSAS FUARI AÇILDI
Michelin’in ‘Lastik Adamı’ Bibendum, ‘Milenyumun İkonu’ seçildi
Michelin’in ‘Lastik Adamı’ Bibendum, ‘Milenyumun İkonu’ seçildi
Avrasya’nın En Büyük Çevre Teknolojileri Fuarı İstanbul’da
Avrasya’nın En Büyük Çevre Teknolojileri Fuarı İstanbul’da
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim