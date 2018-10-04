TRT World Citizen Ödülleri İstanbul’da Sahiplerini Buldu

Eğitim kategorisinde yeraltı okulu ile 30 bin öğrenciyi eğiten Dr. Sakena Yacoobi, #lovearmy (#sevgiordusu) hareketi ile İletişim kategorisinde Fransız sosyal medya fenomeni Jérôme Jarre, Hayat Boyu Başarı kategorisinde, Somali’deki iç savaş sırasında 90 bin kişiye kliniğini açan Dr. Havva Abdi ve Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü kategorisinde ölümcül hastalıkları nedeniyle aileleri tarafından terk edilen 80 çocuğa ömrünü adayan Muhammed Bzeek TRT World Citizen Ödüllerine layık görüldü.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Sayın Emine Erdoğan, “Dünyayı ancak iyiliğin gücüne inananlar değiştirebilir.” ifadelerini içeren mesajı ile duygularını ifade etti.

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise medya için yeni bir dil oluşumunda TRT’nin kurucu ve öncü bir kurum olduğunu hatırlattı ve “TRT World yeni bir medya dili inşası sürecinde insanı hikâyenin merkezine yerleştirirken, onun sadece bir haber unsuru değil alemin özü olduğu bilinciyle hareket ediyor.” ifadeleriyle World Citizen girişiminin önemine vurgu yaptı.

Dünyanın dört bir yanından, yaptığı insani çalışmalarla değişime ilham olan bireylerin onurlandırıldığı TRT World Citizen Ödül Töreni’nde Eğitim, İletişim, Hayat Boyu Başarı ve Yılın Dünya Vatandaşı Ödülü olmak üzere toplam dört kategoride ödüller dağıtıldı.

Törene, gönderdiği mesajla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, “Başkasının derdiyle dertlenmek, iyilik için yaşamak seçkin ruhların işidir. Dünyayı ancak iyiliğin gücüne inananlar değiştirebilir." dedi.

Medya İçin Yeni Bir Dil

Açılış konuşmasında yeni medya dili oluşumunda TRT’nin kurucu ve öncü bir kurum olduğunu hatırlatan TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, “Medya için yeni bir dilin inşası her zamankinden daha yıkıcı bir ihtiyaç olarak kendisini dayatıyor. TRT'nin yeni dili bir bakıma bu temel ihtiyacın küresel ölçekte bize yüklediği misyon ve sorumluluktan doğdu demiştik. Çünkü Türkiye ve devraldığı tarihi miras Şeyh Galip'in insanı tanımladığı şu veciz sözün hulasasıdır. ‘Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen’. Yani, kendine iyi bak çünkü sen alemin özüsün. Bu açıdan TRT World yeni bir medya dili inşası sürecinde insanı hikâyenin merkezine yerleştirirken, onun sadece bir haber unsuru değil alemin özü olduğu bilinciyle hareket ediyor.” diyerek medya için yeni dil ihtiyacına karşı TRT’nin duruşunu dile getirdi.

TRT’nin doğruyu söyleyen bir medya kuruluşu olma arzusunda olduğunu belirten Eren, “TRT katile karşı maktulün yanında, müstekbire karşı mazlumun yanında olan bir medya kuruluşudur. Büyük bir tarihsel eşikte yeni bir dünyanın arifesinde duruyoruz.” sözleri ile TRT’nin farklı bir yayıncılık anlayışına sahip olduğuna dikkat çekti.

"Türkiye, adil yeni bir dünyanın öncüsüdür"

Her kavramın yeniden tanımlandığını, global ölçekte muazzam bir değişim talebi söz konusu olduğunu belirten Eren, Türkiye’nin değişim talebini dile getirenlerden olduğunu hatırlattı: “Biz bu değişim talebini dile getirenler olarak mevcut düzene karşı dünya beşten büyüktür diyoruz. Türkiye bu büyük değişim çağrısının merkezindeki ülkedir. Adil yeni bir dünyanın öncüsüdür. TRT ve TRT World ise Türkiye'nin kamu yayıncısı olarak yeni bir medya dili inşasında bir alternatif olmaya değil kurucu, öncü ve yön veren bir medya kuruluşu olmaya adaydır.”

Eren’in konuşmasının ardından geçilen ödül töreninde ilk ödülü, eğitime ulaşamayan nüfuslara en yüksek düzeyde yerel eğitim sağlayan eğitimci Dr. Sakena Yacoobi’ye verildi. Eğitimin insanların hayatını değiştirmek için ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Kanada kabinesinde yer alan Karayip asıllı ilk politikacı Alvin Curling, Dr. Yacoobi’ye 2018 TRT World Citizen Eğitimci Ödülünü takdim etti.

Yeraltı Okulu ile 30 Bin Öğrenciye Eğitim

Afganistan’da terör örgütü Taliban ile savaşın en yoğun olduğu dönemde 30 bin kız çocuğu için yerin altında okul inşa eden, bugünse ülke genelinde 350 binden fazla kişiye eğitim imkânı sunan Dr. Yacoobi, teşekkür konuşmasında dünyanın, savaş hattında yaşayan ya da mülteci olarak hayatlarını sürdüren çocuklara neler olduğunu bilmediğini hatırlattı.

2018 TRT World Citizen İletişim Ödülü ise; sosyal medyayı yerel ve küresel düzeyde insanlarla bağlantı kurmak için kullanan ve bu bağlantıyı başkalarının hayatlarını iyileştirme amacıyla yöneten dünya vatandaşı Jérôme Jarre’ye verildi. Bireysel uyanışların ve farkındalıkların dünyayı değiştirebileceğine inandığını belirten Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Jarre’ye ödülünü takdim etti.

Somali’nin açlık ve kuraklık ile mücadele ettiği, 6 milyon kişinin suya ve yemeğe muhtaç kaldığı 2017’de, ülkedeki bir kampta çalışan bir gönüllünün sosyal medya üzerinden Fransız fenomene ulaşarak durumu anlatması her şeyi değiştirdi. Harekete geçen Fransız fenomen Jarre, çektiği video ile #lovearmy (#sevgiordusu) yardım hareketinin öncülerinden oldu. Türk Hava Yolları ile gerçekleştirilen iş birliği neticesinde 60 ton besin takviyesi Mogadişu’ya ulaştırıldı.

İnsani yardım konusunda yeni bir model denediklerini belirten Jarre, “Biz mültecilere pirinç ya da bakliyat götürmüyoruz. Onlara imkânı sunuyoruz ve her ne yapmak istiyorlarsa onlara bırakıyoruz. Çünkü becerileri var ve çalışmak istiyorlar. Onlardan bir şey alıp götürmeden bir şey yapmanın yolu bu.” dedi. Tanıştığı pek çok mültecinin insani yardım kuruluşları tarafından maruz kaldıkları davranışlardan dolayı çok üzgün olduğunu belirten Jarre, Türkiye’nin insani yardım kuruluşlarının ise bambaşka bir kalite ile görevlerini ifa ettiklerini, buna kendisinin de bizzat şahit olduğunu söyledi.

2018 TRT World Citizen Yılın Vatandaşı Ödülü ise, çalışma ve çabaları örnek teşkil eden, büyük bir fedakârlık ile kendini insanlığa adayarak ölümcül hastalıkları nedeniyle terk edilmiş çocukları evlat edinerek bakımlarını üstlenen Amerika’daki Libya asıllı Muhammed Bzeek'e verildi. Bugüne kadar 80 çocuğun bakımını üstlenen Bzeek, 1,5 aylıkken evlat edindiği ölümcül derecede hasta olan Samantha’dan uzun süre ayrı kalmak istemediği için törene katılamadı. Kendisi adına ödülü, Muhammet Bzeek’in hayatını belgeselleştiren TRT World yönetmeni Ensar Altay aldı. Bzeek, gönderdiği videoda Hanımefendi Emine Erdoğan’a ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’e teşekkürlerini sundu.

2018 TRT World Citizen Hayat Boyu Başarı Ödülü ise; hizmet ve liderlik aracılığıyla topluma ömür boyu katkı sağlamış ve yaşamının çoğunda, insanlığın hizmetine yönelik işlerle uğraşan ve ismini taşıyan vakfın kurucusu olan Dr. Havva Abdi layık görüldü. Kendisi yerine törene katılan kızı Dr. Deqo Mohamed ödülünü, TRT World’ün iyiyi ön plana çıkarmak için gösterdiği çabanın takdire şayan olduğunu belirten KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın Somali’ye geldiği gün dünyanın kendilerine bakışının değiştiğini belirten Dr. Mohamed, Türk Hava Yolları, TRT’ye ve Türk hükümetine teşekkürlerini sundu.

TRT World Citizen Kısa Film Yarışmasına 110 Ülkeden 4 Bini Aşkın Başvuru

Gecede ayrıca mülteci çocukların yaşadıkları sorunların konu alındığı TRT World Citizen Kısa Film Yarışması’nda 110 ülkeden gelen dört bini aşkın başvurusu arasından finale kalan üç finalist de ödüllerini aldı.

Birincilik ödülünü Irak’ta çalışan bir sağlık görevlisinin kurtardığı genç kızı konu aldığı kısa filmi “Dreams Under the Rubble” (Yıkıntının Altındaki Düşler) ile kazanan Iraklı Muhammed Halil, ödülünü, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) Başkanı Fransesco Rocca’nın elinden aldı. Rocca, insanların hesap vermesine vesile olması ve dünyayı daha iyi bir hale getirmek için gerçekleştirdiği çalışmaları için TRT’ye teşekkür etti.

İkincilik ödülünü ise terörist saldırı sonrası köyünden kaçmak zorunda kalan Mary ve oyuncak bebeğini konu alan “The Doll” (Oyuncak Bebek) isimli kısa filmi ile Serdal Altun kazandı. Altun ödülünü, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanı Dr. Serdar Çam’ın elinden aldı.

Üçüncülük ödülünü ise; Türkiye’de yaşayan genç mülteci Muhammed’in hayatını konu alan kısa filmi ile Ömer Dişbudak kazandı. Dişbudak’a ödülünü takdim eden Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, “Sessiz çığlıkları insanlara duyurmak için çaba gösteren TRT’ye ve aracılığı ile çocukları bir nesne, istatistik olmaktan çıkarıp insan olarak anlatan belgesel ve yapımcılarını kutluyorum.” dedi.

TRT World Citizen Hakkında:

TRT tarafından 2017 yılında hayata geçirilen ‘World Citizen’; dünyada ilk kez uluslararası bir medya ağı tarafından başlatılan, insan odaklı ve çalışanlarının birebir sahada olduğu kendi türündeki ilk girişim olma özelliği taşımaktadır.

“World Citizen” tarafından yürütülen kampanyalar;

J4J (Journalism for Juniors-Gençler için Gazetecilik): Sığınmacı çocuklar arasında gazetecilik mesleğine olan ilgiyi arttırarak geleceğin gazetecilerini yetiştirmeyi amaçlayan eğitim programı bünyesinde, TRT World çalışanları tarafından farklı şehirlerde yer alan mülteci kamplarındaki çocuklara verilen gazetecilik eğitimi kapsamında bugüne kadar 500’e yakın çocuk mülteciye ulaşıldı.

Am I not a child? (Ben Çocuk Değil miyim?) World Citizen’ın 2018 yılı kampanyası olan bu proje, çocuk mültecilerin Avrupa ülkelerinde yaşadığı trajediyi ve sömürüyü bütün dünyaya duyurmayı amaçlıyor. Kampanya kapsamında çocuk mültecilerin yasal haklarını içeren bir el kitapçığı beş dilde basılarak dağıtıldı.

Box of Happiness (Gülümseten Kutular) İlki geçen yıl gerçekleştirilen bu girişim kapsamında TRT World’ün 50’den fazla milletten çalışanları tarafından bizzat TRT’nin Ulus Yerleşkesinin bahçesinde hazırlanan ‘Gülümseten Kutular’ adlı hediye paketleri, Türkiye’nin farklı illerindeki ihtiyaç sahibi yetim mülteci çocuklara ulaştırıldı. ‘Gülümseten Kutular’a boyama defterleri, boyama kalemleri, kırtasiye malzemeleri, oyuncaklar, kek ve kurabiyeler gibi çocukları mutlu edecek küçük hediyeler konuldu.