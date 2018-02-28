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Trio Mobil’in Ar-Ge Merkezi’ne Bakanlık onayı

Trio Mobil, tamamen yerli sermaye ile yenilikçi IoT teknolojileri geliştirmek için kurduğu Ar – Ge Merkezi ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Global standartlarda yerli teknolojiler üreterek, en yenilikçi ürünlerin geliştirildiği merkez, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Türkiye’nin ilk yerli Endüstri 4.0 ve IoT teknolojileri Ar – Ge Merkezi oldu.

Trio Mobil’in Ar-Ge Merkezi’ne Bakanlık onayı

Trio Mobil, tamamen yerli sermaye ile yenilikçi IoT teknolojileri geliştirmek için kurduğu Ar – Ge Merkezi ile Türkiye’de bir ilke imza attı. Global standartlarda yerli teknolojiler üreterek, en yenilikçi ürünlerin geliştirildiği merkez, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan Türkiye’nin ilk yerli Endüstri 4.0 ve IoT teknolojileri Ar – Ge Merkezi oldu.

28 Şubat 2018 Çarşamba 11:53
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Trio Mobil’in Ar-Ge Merkezi’ne Bakanlık onayı

Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinden Trio Mobil tarafından kurulan “Türkiye’nin ilk yerli IoT teknolojileri Ar-Ge Merkezi” T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescillenerek onaylandı.

IoT ve araç takip çözümleri alanındaki yatırımları ile dikkat çeken Trio Mobil, yenilikçi IoT teknolojileri geliştirmek amacıyla kurduğu Ar-Ge merkezinde 20 kişilik uzman mühendis kadrosu ve yüzde 100 yerli sermaye ile yerli kaynaklar kullanarak, global standartlarda yerli teknolojiler üreterek, en yenilikçi ürünleri geliştirmeye devam ediyor.

Dijital dönüşümün öncüsü olacak
Trio Mobil CEO’su Nevzat Ataklı, Türkiye’de Endüstri 4.0 ve IoT teknolojileri alanında çalışan, Bakanlık tescilli tek Ar – Ge merkezi olmaktan gurur duyduklarını, yerli teknoloji kullanımıyla tüm sektöre örnek olmayı ve dijital dönüşümün öncüleri arasında yer almayı hedeflediklerini belirtti.

Geliştirdikleri yerli Ar-Ge, donanım ve yazılımlar ile yerli teknoloji kullanımıyla üretilen projelerin uluslararası teknoloji firmalarıyla yarışacak nitelikte olduğunu aktaran Ataklı fark yaratan, yenilikçi ürünlerle teknoloji yatırımlarına devam edeceklerini dile getirdi.

Son Güncelleme: 28.02.2018 14:04
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