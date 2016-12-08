Travel Turkey İzmir Fuarı

İZMİR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, turizm sektörünün içinde bulunduğu durağanlıktan kısa süre içinde çıkacağını belirterek, "Ülkemiz de bu genel durumdan etkilenmiştir. Ancak tarihi ve kültürel birikimimiz, eşsiz doğal zenginliklerimiz, konaklama sektöründeki mevcut altyapımız ve krizleri aşma konusunda her zaman başarılı olan sektörümüz sayesinde, ülkemizin önümüzdeki yıllarda eski ritmini tekrar yakalayacağına, turizm sektörüne ve pazarına yön veren ülkeler arasında yer almaya devam edeceğine yönelik inancımız tamdır." dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ve İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri Anonim Şirketi (İZFAŞ) iş birliğinde düzenlenen Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresi, 10'uncu kez kapılarını açtı.

Bakan Avcı, Fuar İzmir'de gerçekleşen ve 36 ülkeden binin üzerinde firmanın katıldığı etkinliğin açılış törenindeki konuşmasında, düzenlendiği dönem itibarıyla fuarın öneminin daha da arttığına dikkati çekti. Başladığı 2007 yılından bu yana sürekli büyüyen fuarın, sektörde dünya genelinde düzenlenen fuarlar arasında yerini sağlamlaştırdığını vurgulayan Avcı, turizm sektörünün 2016 yılında dünya genelinde yaşanan gelişmelerden olumsuz etkilendiğini,Türkiye'nin de bu durumdan payını aldığını dile getirdi.

Avcı, şöyle konuştu:

"Sizlerin de malumu olduğu üzere, 2016 yılı dünya genelinde yaşanan menfi gelişmelerin turizmde olumsuz etkiler yarattığı bir yıl olmuş, ülkemiz de bu genel durumdan etkilenmiştir. Ancak tarihi ve kültürel birikimimiz, eşsiz doğal zenginliklerimiz, konaklama sektöründeki mevcut altyapımız ve krizleri aşma konusunda her zaman başarılı olan sektörümüz sayesinde, ülkemizin önümüzdeki yıllarda eski ritmini tekrar yakalayacağına, turizm sektörüne ve pazarına yön veren ülkeler arasında yer almaya devam edeceğine yönelik inancımız tamdır."

Bakan Avcı, İzmir'deki fuarın yalnızca İzmir'i değil katılım gerçekleştiren bütün destinasyonları, turizm yatırımcılarına, sektör temsilcilerine tanıttığını ve yeni iş fırsatları sunduğuna işaret ederek, "Travel Turkey İzmir Fuarı'nı, turizmde yaşadığımız sıkıntıların giderilmesini sağlayacak fikirlerin ortaya çıkacağı, aynı zamanda sahip olduğumuz potansiyellerin ve dünya turizm eğilimlerinin masaya yatırılacağı bir organizasyon olarak görmekteyiz." ifadelerini kullandı.

- "Avrupa ülkeleri daha zararlı çıkar"

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Türkiye'nin "kaşınacak" yada "okşanacak" bir ülke olmadığını, siyasi oyunlarla Türkiye'nin önünün kesilmeye çalışıldığını belirterek, Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin artık Avrupa'dan turist bekleyen değil, Avrupa'ya turist gönderen ülke konumuna geldiğini ifade eden Ulusoy, bu yüzden Avrupa'nın Türkiye'ye karşı oluşturduğu olumsuz algıyı sürdürmesi durumunda bu ülkelerin daha zararlı çıkacağını söyledi.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, fuarın dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen satın alıcılar ile sektör temsilcileri arasında bir köprü oluşturacağını ifade etti. Fuarın Türkiye'ye ve İzmir'e yararlı olması temennisinde bulunan Vali Ayyıldız, kentin barındırdığı doğal güzellikler, tarihi ve kültürel alanlarla ziyaretçilerine geniş bir turizm potansiyeli sunduğunun altını çizdi.

Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Mersin'i keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olarak nitelendirerek, "Akdeniz'in parlayan yıldızı" olan kenti daha iyi tanıtmak için fuarda yer aldıklarını aktardı. Mersin'in tarihi ve kültürel varlıklarını anlatan Vali Çakacak, tur operatörlerinin ve katılımcıların mutlaka Mersin'i ziyaret etmeleri tavsiyesinde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise İzmir'in aklı ve bilimi kullanarak stratejisini belirlemiş bu kapsamda yürüyen bir kent olduğunu söyledi. İzmir'in dünyaya açık olan hoşgörüsüyle misafirlerini ağırlamasının kente çok yakıştığını dile getiren Kocaoğlu, kentin sıçrama yapacağı alanın turizm ve hizmet sektörü olduğunu, bu kapsamda gerekli çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Türk Hava Yolları Satış Başkanı Halil İbrahim Polat da dünyada yaşanan istenmeyen olaylardan dolayı turizmin yön değiştirdiğini ve bundan etkilenen ülkeler arasında Türkiye'nin de olduğunu belirterek, bu olumsuz etkinin kırılması için tanıtım çalışmalarının arttırılması gerektiğini, bu kapsamda Fuar İzmir'in önemli olduğunu söyledi.

Bakan Avcı, fuarın açılışının ardından stantları gezdi. Kendisine sunulan yöresel yemeklerin tadına bakan Avcı, yanındakilere de ikram etti.

- 2. Gastronomi Turizmi Kongresi de yapılacak

Türkiye'nin en önemli turizm buluşmaları arasında gösterilen fuarın bu yılki partner ülkesi Ürdün'ün Akabe şehri, partner ili ise Mersin olarak belirlendi. 36 ülkeden ve 60 ilden seyahat acentaları, tur operatörleri, iş ve kongre turizmi, bakanlıklar, konsolosluklar, oteller, tatil köyleri gibi sektör temsilcilerinin yer aldığı fuarda, katılımcı ile ziyaretçilere özellikle sağlık ve gastronomi turizmi konularında yoğun tanıtımlar yapılacak.

Fuarda ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde gerçekleşen "Erken Rezervasyon Kampanyası"nın 2017 lansmanı da yapılacak. Alternatif turizm seçeneklerinde öne çıkan sağlık turizminin desteklenmesi amacıyla ilk kez oluşturulan "Özel Sağlık Turizmi Bölümü"nde de Türkiye'nin sağlık imkanları yabancı ziyaretçilere anlatılacak ve ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilecek.

Fuarla eş zamanlı düzenlenen 2. Uluslararası Gastronomi Turizmi Kongresi'nde de dünyanın önde gelen gastronomi ve turizm uzmanları ile eğitimcileri bir araya gelecek. Alternatif bir turizm dalı olma yolunda ilerleyen gastronomi için atılabilecek adımlar, kongre boyunca uzmanlarca değerlendirilecek.

Sektörün önemli temsilcileri ile ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer alacağı panellerde, Ege kültürünün gastronomi ile ilişkisi ve bu ilişkinin bölge turizminin kalkınmasına olan etkisi tartışılacak.

Fuar İzmir'in A, B ve D hollerinde düzenlenen fuar, 11 Aralık'a kadar devam edecek. Fuarın bir bölümü sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak.

Anadolu Haber Ajansı