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TRAFİK KAZALARINA SON ON YILDA 50 BİN 766 KURBAN VERİLDİ

Türkiye’de 2007-2017 yılları arasında, 9 milyon 807 bin 18 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 50 bin 766 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 762 bin 338 kişi yaralandı.

TRAFİK KAZALARINA SON ON YILDA 50 BİN 766 KURBAN VERİLDİ

Türkiye’de 2007-2017 yılları arasında, 9 milyon 807 bin 18 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 50 bin 766 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 762 bin 338 kişi yaralandı.

27 Şubat 2018 Salı 11:12
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TRAFİK KAZALARINA SON ON YILDA 50 BİN 766 KURBAN VERİLDİ

Medya takibinin öncü kurumu Ajans Press, son on yılın kaza istatistiklerini ve medya başlıklarını inceledi. Ajans Press’in Emniyet Genel Müdürlüğü ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre,Türkiye’de 2007-2017 yılları arasında, 9 milyon 807 bin 18 trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazalarda 50 bin 766 kişi yaşamını kaybederken, 2 milyon 762 bin 338 kişi yaralandı.

Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının nedenlerine bakıldığında, ilk sırayı sürücü hataları alırken, onu sırasıyla yaya, yol, araç ve yolcuhataları takip etti.En çok kaza yapan araçlar cinslerine göre ayrıldığında, otomobilin ilk sırada yer aldığı görüldü. Otomobilide sırasıyla, kamyonet, motosiklet ve minibüs izledi.2018 yılı Ocak ayı trafik kazaları incelendiğinde ise, şimdiden yerleşim yeri ve yerleşim dışı olmak üzere toplamda 32 bin 256 kazanın meydana geldiği belirlendi.Bu kazalarda 252 kişinin yaşamanı kaybettiği belirlenirken 20 bin 136 kişin yaralandığı tespit edildi.

Dünya genelinde trafik kazalarında yılda ortalama 1,2 milyon kişi hayatını kaybederken 50 milyondan fazla kişi yaralanıyor. Meydana gelen trafik kazalarının sosyo-ekonomik maliyeti 518 milyar dolar oldu. Kazalarda kusur oranının yüzde 99’u sürücü, yaya ve yolcu olmak üzere insan faktöründen kaynaklandığı belirlendi. Son on yılda gerçekleşen yaralanmalı kazalar en fazla Temmuz ayında en az Şubat ayında meydana gelirken, gün olarak ise en fazla Cumartesi en az Salı günleri gerçekleşti. PRNet’in derlediği verilere göre, 2007-2017 yılları arasında meydana gelen trafik kazaları ve konuşulma oranları aşağıdaki gibi oldu;
 

YIL

TOPLAM KAZA

ÖLÜ

YARALI

HABER ADET

2007

825.561

5.007

189.057

7.851

2008

950.120

4.236

184.468

8.596

2009

1.053.346

4.324

201.380

8.643

2010

1.106.201

4.045

211.496

9.259

2011

1.228.928

3.835

236.074

9.466

2012

1.296.634

3.750

268.079

9.418

2013

1.207.354

3.685

274.829

8.641

2014

1.199.010

3.524

285.059

8.605

2015

1.313.359

7.530

304.421

8.684

2016

1.400.000

7.300

303.812

8.216

2017

410.367

3.530

303.663

12.298

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 27.02.2018 11:16
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