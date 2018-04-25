Trabzonlu dernek Başkanları İmamoğlu'nu ziyaret etti

Trabzonlu dernek Başkanlarından Ekrem İmamoğlu‘na çok özel yapılmış Atatürk’ün resmini hediye etlert İstanbul da nüfus yoğunluğu açısından yaklaşık 400 bin kişiyle ilk 10 il arasında 7 sırada bulunan Trabzonlular İstanbul’un yerel siyasetnde etkilit İstanbul’ da 7 ilçenin belediye Başkanı Trabzonlu. Adalar, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Kadıköy, belediye başkanları CHP’li ,Gaziosmanpaşa ,Üsküdar ve Arnavutköy belediye Başkanları ise Ak Partli.. Ak Part’nin Trabzonlu Başkanlarından Gaziosmanpaşa ve Üsküdar Belediye Başkanları Hasan Tahsin Usta ile Hilmi Türkmen’in ilk dönemleri. Ak Part’den Arnavutköy belediye başkanı Haşim Baltacı’nın ilçede ikinci dönemi. İstanbul da en çok nüfusa sahip 7 Sırada olan Trabzonlular Sosyal ve kültürel hayata da etkili.. Dernekleşerek sosyal ve siyasi ortamda kendilerine yer açan Trabzonluların bir gurup Dernek başkanı Beylikdüzü Belediyesi’nin halk gününde başkan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etler. İstanbul da ki Trabzonluların durumları ile ilgili görüşen dernek başkanları, İmamoğlu’na çok özel çizilmiş bir Atatürk resmini hediye etler. Beylikdüzü Belediyesinin kültürel ve altyapı yatrımlarıyla ilgili çalışmalar konusunda bilgi veren İmamoğlu, Dernek başkanlarına teşekkür et ve e Yeşil vadi projemizde sona yaklaştk. İstanbul a çok güzel ve özel bir yer olarak Yeşil Vadiyi kazandırdık” dedi.