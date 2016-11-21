TP-Link'ten taşınabilir ağ ürünü

Küçük ve rahatlıkla her yere taşınabilen bir boyuta (85 x 75 x 28 mm) sahip olan TL-WR810N, öğrenci yurtlarında WiFi sinyallerinin kapsama alanının genişletilmesi amacıyla kullanılabilir. Bu sayede odasında kesintisiz ve güçlü bir WiFi bağlantısı ile çalışmalarını yapabilen öğrenciler, aynı zamanda ürünün İstemci (Client) modu sayesinde sadece kablo ile ağa bağlanan cihazları bağlayabiliyorlar. Ürünün farklı modları arasında geçiş yapmak da son derece basit. Ürün üzerinde yer alan mod anahtarını kaydırarak istenen mod seçilebiliyor.

TL-WR810N’in öğrenci odaları için önemli başka bir işlevi ise şarj cihazı olarak da kullanılabilmesi. Priz sayısının kısıtlı olduğu yurt odalarında bu işlev çok önemli bir sorunu çözüyor. Ürün üzerinde yer alan USB girişi sayesinde hem akıllı telefonları ve tablet bilgisayarları ‘cep router’ı ile şarj etmek, hem de harici depolama aygıtlarını cihaza bağlayarak içindeki verileri ağda paylaşmak mümkün.

Oda, yurt ya da ev değiştirdiğinde her yere kolayca taşınabilmesi de öğrenciler için önemli bir avantaj olan TL-WR810N’in farklı modları ise şunlar: Yönlendirici (router), menzil genişletici (range extender), erişim noktası (access point), istemci (client). Ürünün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 38 USD.

Ağ çözümleri alanında dünyanın lider üreticisi TP-Link®’in ‘cep tipi’ yönlendirici modeli olan TL-WR810N, öğrenci yurtları ya da evleri için ideal bir ağ çözümü oluşturuyor. Rahat taşınabilmesi, birden fazla işlevi ve aynı zamanda şarj cihazı olarak da kullanılabilmesi nedeniyle TL-WR810N, öğrenciler ve sık seyahat edenler için uygun bir ağ çözümü.