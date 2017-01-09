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TP-Link’ten İşletmeler İçin Dış Mekan Ağ Çözümü

09 Ocak 2017 Pazartesi 14:22
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TP-Link, kötü hava şartlarına dayanıklı ve ücretsiz yönetim yazılımı ile kolayca kullanılabilen yeni dış mekan erişim noktasını satışa sunuyor.

TP-Link'ten İşletmeler İçin Dış Mekan Ağ Çözümü
Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, kolay kullanımlı EAP serisi erişim noktası (access point) ailesinin dış mekanlar için geliştirilen yeni modelini çok yakında satışa sunacağını duyurdu. EAP110-Outdoor modeli, tıpkı iç mekan EAP modelleri gibi son derece kolay yönetilebiliyor.

Açık havada kullanılmak üzere özel olarak tasarlanıp üretilen EAP11-Outdoor, her tür hava koşuluna dayanabiliyor. Bu konuda IP65 sertifikasına sahip olan ürün, aşırı soğuk ya da sıcak gibi sert hava koşullarında sorunsuz çalışabiliyor. Dayanıklı ASA malzemeden üretilen erişim noktası, özel su geçirmez antenler sayesinde WiFi sinyallerini her tür hava koşulunda geniş bir alana iletebiliyor. Ayrıca 6KV yıldırım, 15KV ESD koruma özelliğine sahip.

EAP110-Outdoor, yüksek iletim gücü ve çok yönlü antenleri sayesinde dış ortamda 200 metreye kadar sabit kablosuz kapsama sağlıyor. 300Mbps kablosuz hıza sahip olan cihaz, 2x2 MIMO teknolojisi sayesinde güçlü ve kararlı bir WiFi bağlantısı sunuyor. Bu sayede geniş açık alana sahip işletmeler (okul, hastane, otel vb) için uygun ve kolay kullanılan bir ağ çözümü oluşturuyor.

Kolay kurulum, kolay yönetim…
EAP110-Outdoor, pasif PoE (Power over Ethernet) desteği sayesinde elektrik hattı olmayan noktalara da (60 metreye kadar) kolayca kurulabiliyor. Bu sayede istenilen her yere kurulabilen cihaz, kutu ile birlikte sunulan montaj kitleri sayesinde duvar ya da direk gibi yerlere kolayca sabitlenebiliyor.

Diğer EAP modelleri gibi dış mekan çözümü olan bu model de kolay yönetilebilmesi nedeniyle küçük ve orta ölçekli işletmeler için ideal bir çözüm. Yüzlerce erişim noktasını tek bir PC’den yönetmeyi sağlayan ücretsiz Auranet Kontrol Yazılımı ile cihazların her tür ayarı yapılabiliyor. Böylece tek bir cihazdan hem iç mekanda, hem dış mekanda kullanılan erişim noktalarını yönetmek mümkün oluyor.

EAP110-Outdoor ürünü bu ay içinde Türkiye’de satışa sunulacak.
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