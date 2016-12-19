TP-Link, WiFi Pazarında Lider

Bağımsız araştırma şirketi IDC’nin 2016 yılının üçüncü çeyreğine yönelik araştırma sonuçlarına göre TP-Link®, WiFi (kablosuz ağ – WLAN) pazarındaki açık ara liderliğini sürdürüyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde yüzde 45.49’e pazar payı (adet bazında) elde eden TP-Link, tam 24 çeyrek dönemdir bu pazarda lider olarak bir rekora imza attı. 2016’ın üçüncü çeyreğinde en yakın rakibinin tam 38 puan önünde yer alan şirket, bu yılı da dünya WiFi pazarının lideri olarak kapatmayı garantiledi.



TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, TP-Link’in WiFi pazarında elde ettiği bu başarının pek çok şirkete örnek oluşturduğunu belirterek, “TP-Link, dünya pazarlarına açıldıktan kısa bir süre sonra pazar lideri oldu ve tam 24 çeyrek dönemdir bu ünvanını koruyor. Birinci olmak daha kolay, ama bu konumu korumak çok daha zor. TP-Link bu zoru başarıyor” dedi. Bu başarının en önemli nedeninin ‘kaliteli ürün/uygun fiyat’ politikası olduğunun altını çizen Dinçer, “Ayrıca tüm dünyada başarılı işortaklarımız ve satış kanalımız var. Bunların hepsi birleştiğinde lider olunuyor” dedi.

Dağıtıcılar ve satış kanallarından elde ettikleri bilgiler ışığında 2016 yılında Türkiye’de de pazar birincisi olduklarını söyleyen Dinçer, “Bu yıl Türkiye’de iki milyon adedin üzerinde kablosuz ağ ürünü satışı gerçekleştirdik ve Türkiye pazarında da bir rekora imza attık” dedi.