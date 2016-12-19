banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

TP-Link, WiFi Pazarında Lider

19 Aralık 2016 Pazartesi 16:43
Bu haber 564 kez okundu

Araştırma şirketi IDC’nin verilerine göre TP-Link, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde de dünya WiFi pazarındaki liderliğini sürdürdü. Tam 24 çeyrek dönemdir pazar lideri olan şirket, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 45.49’luk bir pazar payı elde etti.

TP-Link, WiFi Pazarında Lider
Bağımsız araştırma şirketi IDC’nin 2016 yılının üçüncü çeyreğine yönelik araştırma sonuçlarına göre TP-Link®, WiFi (kablosuz ağ – WLAN) pazarındaki açık ara liderliğini sürdürüyor. Bu yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde yüzde 45.49’e pazar payı (adet bazında) elde eden TP-Link, tam 24 çeyrek dönemdir bu pazarda lider olarak bir rekora imza attı. 2016’ın üçüncü çeyreğinde en yakın rakibinin tam 38 puan önünde yer alan şirket, bu yılı da dünya WiFi pazarının lideri olarak kapatmayı garantiledi.

TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, TP-Link’in WiFi pazarında elde ettiği bu başarının pek çok şirkete örnek oluşturduğunu belirterek, “TP-Link, dünya pazarlarına açıldıktan kısa bir süre sonra pazar lideri oldu ve tam 24 çeyrek dönemdir bu ünvanını koruyor. Birinci olmak daha kolay, ama bu konumu korumak çok daha zor. TP-Link bu zoru başarıyor” dedi. Bu başarının en önemli nedeninin ‘kaliteli ürün/uygun fiyat’ politikası olduğunun altını çizen Dinçer, “Ayrıca tüm dünyada başarılı işortaklarımız ve satış kanalımız var. Bunların hepsi birleştiğinde lider olunuyor” dedi.
Dağıtıcılar ve satış kanallarından elde ettikleri bilgiler ışığında 2016 yılında Türkiye’de de pazar birincisi olduklarını söyleyen Dinçer, “Bu yıl Türkiye’de iki milyon adedin üzerinde kablosuz ağ ürünü satışı gerçekleştirdik ve Türkiye pazarında da bir rekora imza attık” dedi.

Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.