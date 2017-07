TP-LİNK, WİFİ PAZARINA YÖN VERMEYE DEVAM EDİYOR

TP-Link®, bağımsız araştırma şirketi IDC’nin verilerine göre 2017’nin ilk çeyreğinde de dünya kablosuz ağ (WLAN) pazarında liderliğini sürdürdü. Tam yirmi altı (26) çeyrek dönemdir pazar lideri olan TP-Link, 2017’nin ilk çeyreğinde yüzde 45.95’lik pazar payı elde etti.

Dünyada kablosuz ağ pazarında satılan ürünlerin neredeyse yarısına yakınını karşılayan TP-Link, en yakın rakiplerinin 30’un üzerinde puan önünde yer alıyor. Bu sonuçlar gösteriyor ki TP-Link, dünya WiFi pazarını yönlendiren, şekil veren en önemli oyuncu konumunda.

Aynı araştırmanın sonuçlarına göre TP-Link kurumsal ağ ürünleri pazarında da daha etkin olmaya başladı. Şirket Ethernet Switch (anahtar) ürünleri pazarında 2017’nin ilk çeyreğinde ikinci sırada yer aldı (port itibarıyla).

TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer, bu başarının önemine dikkat çekerek, ‘kaliteli ve her ihtiyaca uygun çeşitte ürün – uygun fiyat- iyi hizmet’ üçlüsünün başarının anahtarı olduğunu belirtiyor. TP-Link’in dünya pazarına açılmasından kısa bir süre sonra pazar lideri olduğunu vurgulayan Dinçer, “Tüketicilere her ürün grubunda zengin seçenek sunuyoruz. Tek bir modeli dayatmıyoruz. Her ihtiyaca ve bütçeye uygun ürünlerimiz var” diyor. Hem dünyada hem de Türkiye’de pazarın sağlıklı büyümesi için çalıştıklarını belirten Dinçer, “Uygun fiyata yeni teknolojili ürünleri tüketicilere sunarak, eski teknolojili ürünlere gereksiz yere yatırım yapılmasını önlüyoruz ” diyor. TP-Link’in her yıl gelirlerinin yüzde 8’ini Ar-Ge’ye ayırdığını ve her bir ürünün sıkı kalite kontrol aşamalarından sonra satışa sunulduğunu ifade eden Dinçer, yenilikçi ve kaliteli ürünler geliştirdiklerini ve tüketicilerin tercih ettiği marka olarak bu çabalarının ödüllendirildiğini söyledi.

TP-Link’in 2010 yılından itibaren Türkiye’de kendi ofisi ile yer aldığını belirten Dinçer, “Ne yazık ki Türkiye pazarına ilişkin bağımsız şirketlerin araştırmaları yok. Ama kendi kaynaklarımızdan aldığımız sonuçlarla Türkiye pazarının yarısının çok üzerinde bir pay ile lider olduğumuzu biliyoruz.” dedi.

TP-Link’in hedefi, bu yıl ve önümüzdeki yıllarda da pazar lideri olarak WLAN pazarının sağlıklı gelişmesine yön vermek.