TP-Link, VDSL Modem ailesini genişletiyor

Ağ çözümleri alanında dünyanın lider üreticisi TP-Link®, VDSL modem ailesini sürekli genişleterek kullanıcılara farklı seçenekler sunuyor. Son olarak satışa sunulan yeni VDSL destekli modem olan Archer VR400, yüksek bağlantı hızı, daha geniş WiFi kapsama alanı, farklı bağlantı tipi desteği ve akıllı telefonlar üzerinden yönetilebilmesi ile dikkat çekiyor.

Archer VR400 hem VDSL hem de ADSL destekli bir modem/router. Çift kanal desteğine sahip olan ürün 5GHz kanalında 867Mbps, 2.4GHz kanalında ise 300Mbps kablosuz hız sunuyor. En yeni VDSL teknolojisi sayesinde ADSL2+’dan beş kat daha hıza sahip olan ürün, 100Mbps’ye kadar VDSL genişbant hız sağlıyor. Hem modem hem de kablosuz yönlendirici (router) olarak işlev gören Archer VR400, aynı zamanda bütünleşik DSL yuvası sayesinde tüm DSL bağlantı tiplerini (VDSL2, ADSL2+, ADSL2, ADSL) destekliyor.

Farklı internet bağlantı tiplerini de destekleyen ürün, EWAN girişleri sayesinde kablo ve fiber modemlere de bağlanabiliyor. USB girişi de olan ürüne 3G/4G modemler dahil USB’den bağlanan tüm cihazlar bağlanabiliyor. Ayrıca bu USB girişine harici disk bağlanarak fotoğraf, müzik, video dosyaları ağda paylaşılabiliyor.





Yüksek bağlantı hızı, geniş kapsama alanı ve kolay yönetilebilme…

TP-Link’in yeni modem/router’ı Archer VR400, yüksek performanslı harici antenleri sayesinde daha kaliteli bir kablosuz ağ oluşturmaya yardımcı oluyor. Gelişmiş ‘Hüzmeleme’ (Beamforming) teknolojisine sahip olan ürün, WiFi’a bağlanan kablosuz cihazların yerini otomatik olarak belirleyerek daha elverişli kablosuz bağlantı sunuyor. Kablolu bağlantıda da yüksek hızlara ulaşan Archer VR400’ün Gigabit Ethernet girişi, standart Ethernet bağlantılarına oranla on kat daha hızlı kablolu bağlantı sağlıyor.

Archer VR400’ün bazı özellikleri, kullanıcılara güvenlik açısından artılar sunuyor. Misafir Ağı özelliği sayesinde ev ya da ofise gelen misafirlerin ayrı bir WiFi’a bağlanması sağlanıyor. Bu sayede WiFi şifresi üçüncü şahıslarla paylaşılmamış oluyor. Ürünle birlikte sunulan bir başka özellik olan Ebeveyn Kontrolü sayesinde ise ağa bağlanan her cihazın ne zaman ve nasıl internete erişebileceği kontrol edilebiliyor. Bu sayede örneğin çocukların internete erişimi kısıtlanabiliyor, zamanları belirlenebiliyor. Bunların yanı sıra Archer VR400, WPA-WPA2 şifreleme desteği sağlayarak gelişmiş güvenlik sunuyor.

Akıllı arayüzü ve güçlü Tether uygulaması sayesinde birkaç dakika içinde kurulabilen ürünün yönetimi de kolay. TP-Link’in akıllı telefon uygulaması olan Tether sayesinde hem Android hem IOS cihazlardan modem/router yönetilebiliyor. Ebeveyn kontrolü, medya paylaşımı, ağ ayarları akıllı telefonlardan kolayca yapılabiliyor.

TP-Link, Archer VR400’ün 107 USD (KDV dahil) fiyatla satılmasını tavsiye ediyor.

Ayrıntılı bilgi için:

http://www.tp-link.com.tr/products/details/cat-15_Archer-VR400.html