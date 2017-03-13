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TP-Link Neffos’un Yeni Serisi Yakında Türkiye’de…

13 Mart 2017 Pazartesi 13:57
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TP-Link’in akıllı telefon markası Neffos’un en yeni serisi X1, çok yakında Türkiye’de satışa sunulacak. Nisan ayı içinde Türkiye’de satışa sunulacak olan Neffos X1, çift eğimli metalik arka kapağa sahip ve ince yapısı ile dikkat çekiyor.

TP-Link Neffos'un Yeni Serisi Yakında Türkiye'de…
TP-Link’in geçtiğimiz yıl satışa sunduğu akıllı telefon markası Neffos’un yeni serisi çok yakında Türkiye’de satışa sunulacak. Neffos X1 serisi iki modelden oluşuyor ve ilk model olan X1 Nisan ayında, X1 Max ise Mayıs ayında Türkiye’de raflarda yerini alacak.

Neffos’un X1 serisi metalik arka kapağa sahip. X1 modelinde 5 inç, X1 Max modelinde ise 5.5 inç boyutunda ekran yer alıyor. İnce ve şık tasarımı ile dikkat çeken Neffos X1 serisi, çift eğimli arka kapağı sayesinde çok rahat tutuluyor. Neffos X1 Max, 2.75 mm gibi son derece ince kenara sahip.
Bulut grisi ve gündoğumu-altın olmak üzere iki kapak rengi ile satışa sunulacak olan Neffos X1 serisi, fiyat/performans açısından uygun bir değerle pazarda yer alacak.
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