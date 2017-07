TP-Link Neffos X1 Serisi Akıllı Telefonlar Türkiye’de

TP-Link®’in geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Neffos markalı akıllı telefonların yeni serisi X1, Türkiye’de satışa sunuldu. Düzenlenen basın toplantısı ile tanıtılan X1 serisi, iki modelden oluşuyor: Neffos X1 ve X1 Max. Her iki model de fiyat/performans ürünü olarak raflarda yerini alıyor.



X1 modelinde 5 inç HD, X1 Max modelinde ise 5.5 inç FHD ekran yer alıyor. 2.5D ekran camı ile birleştirilen X1 serisi daha geniş, daha parlak ve daha keskin bir görsellik sağlıyor. Ayrıca TDDI teknolojisi ile dokunma hassasiyeti de çok daha gelişmiş durumda. TP-Link Neffos X1 serisi akıllı telefonlar güçlü performans ve düşük güç tüketimi sağlayan Helio P10 sekiz çekirdekli işlemciye sahip. X1 modelinde 2/3GB RAM ve 16/32GB ROM olmak üzere iki model seçeneği sunuluyor. X1 Max modelinde ise 3/4GB RAM ve 32/64GB ROM seçeneği bulunuyor. Her iki modelde de 128GB’a kadar mikroSD kart desteği yer alıyor.

Neffos X1 serisi, ilk olarak şık tasarımlarıyla dikkati çekiyor. Çift eğimli metalik arka kapak, son derece şık görüntüsünün yanı sıra tutma rahatlığı da sağlıyor. Avuç içine mükemmel şekilde uyum sağlayan ürün, ince, elmas kesim köşeleriyle zarafet ve dinamizmi bir arada sunuyor. Neffos X1 Max’in köşeleri sadece 2.75 mm (X1 modeli 2.95 mm). CNC tekniği sayesinde 0.6mm olan incecik kıvrımı ise elde tutuşu daha keyifli bir hale getiriyor.



Fotoğraf Çekmek Neffos X1 Serisi ile Çok Daha Zevkli

Her iki telefonda da 13M piksel arka, 5M piksel ön kamera yer alıyor. X1 serisinde fotoğraf çekmeyi daha zevkli hale getiren özellikler bulunuyor. Her anı kaçırmadan yakalayabilmek için 0.2 saniyede otomatik odaklama (PDAF) yapabilen kamera ile peş peşe kareler çekmek mümkün. Hareket algılama özelliği sayesinde bir hareketin her anı X1 telefonlar ile ölümsüzleştirilebiliyor. Ayrıca gerçek zamanlı gece çekimi özelliği ile geceleri de mükemmel fotoğraflar çekilebiliyor. Neffos X1 serisinin ön kamerası ile de mükemmel özçekimler (selfie) yapmak mümkün. Ön kamerada yer alan gerçek zamanlı güzellik modu, çok daha kaliteli ve güzel selfie’ler çekmeyi sağlıyor.



Kolayca Sessize Alınabiliyor

Neffos X1 serisinde kullanımı kolaylaştıran birçok özellik yer alıyor. Bunlardan biri, telefonun yan bölümünde yer alan sessize alma düğmesi. Telefonun tüm seslerini tek bir hareketle kapatmak ve sessize almak mümkün oluyor. Bunun için telefonu açıp uygulamalara girmek gerekmiyor; telefonun dış kenarındaki düğme ile bu işlem bir parmak hareketiyle yapılabiliyor.

Neffos X1 serisinde yer alan parmak izi sensörünün konumu da kullanımı kolaylaştıran tasarım özelliklerinden bir başkası. Telefonun arkasında yer alan sensör, işaret parmağının kolayca yerleşeceği bir konumda bulunuyor. Bu sayede telefonu kilitlemek ve açmak zahmetsiz bir hale gelmiş durumda. Ayrıca ileri teknolojili algoritmaları sayesinde X1 serisinin parmak izi sensörleri sadece 0.2 saniyede açılabiliyor.

Neffos X1 Max modeli hızlı şarj özelliğine sahip. Bu sayede telefonu yüzde 50 şarj etmek için sadece 30 dakika yeterli oluyor.

Bulut grisi ve gündoğumu-altın olmak üzere iki renk seçeneği ile satışa sunulan Neffos X1 serisi akıllı telefonların fiyatları ise şöyle:



Neffos X1 : 999 TL’den başlayan fiyatlarla (KDV dahil)

Neffos X1 Max : 1,199 TL’den başlayan fiyatlarla (KDV dahil)