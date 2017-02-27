banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

TP-Link Neffos, Gözde Modelleriyle MWC 17’de

27 Şubat 2017 Pazartesi 13:11
Bu haber 466 kez okundu

TP-Link’in akıllı telefon markası Neffos’un en yeni modelleri, Barselona’da yapılan Mobil Dünya Kongresi’nde yer alıyor.

TP-Link Neffos, Gözde Modelleriyle MWC 17'de
TP-Link’in geçtiğimiz yıl satışa sunduğu akıllı telefon markası Neffos, 27 Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasında Barselona’da yapılan Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) en gözde modelleriyle yer alıyor.
MWC’de Neffos’un en yeni modelleri olan 5 inç’lik Neffos X1 ve 5.5 inç’lik Neffos X1 Max sergileniyor. Fira Gran Via’daki 6A30 nolu standda görülebilecek olan Neffos’un yeni modelleri, ikinci çeyrekten itibaren Avrupa pazarında ve Türkiye’de de satılmaya başlanacak.
Mükemmel kullanıcı deneyimi için tasarlandılar
Kullanıcı beklentilerine göre en iyi deneyimi sunmak üzere tasarlanan Neffos X1 ve X1 Max, metalik arka kapaklı ve bulut grisi ya da gündoğumu-altın renklerine sahip. Tek elle kolayca tutulabilecek çift eğimli bir yüzeyi olan telefonlar, 2.75 mm (X1 Max) gibi son derece ince kenarlara sahip. Gövdenin derinliği ise 7.85 mm.
Neffos X serisinin IPS ekranı doğru ve canlı renkler üretiyor. Geniş görüş açısı sayesinde telefonda oyun oynamak ve TV ve film izlemek son derece keyifli hale geliyor. 2.5D kıvrımlı camlar çarpma, parmak izi ve lekelere karşı koruma sağlıyor.

Eşsiz Performans
Üç binden fazla iyileştirme ile özel bir Android 6.0 Marshmallow işletim sistemine sahip olan Neffos X1 ve X1 Max sürekli bağlı kalmak isteyenler için en iyi teknolojiyi sunuyor. MediaTek 8 (Helio P10) çekirdekli işlemciye sahip olan telefonlarda 4GB RAM ve 64GB bellek yer alıyor. Ayrıca 128GB’a kadar microSD kart desteği de bulunuyor.
Çift bantlı WiFi ve LTE ya da VoLTE ses desteği de yer alan Neffos X serisi akıllı telefonlarda daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla parmak izi okuyucu da yer alıyor.

Neffos X1 ve X1 Max, fotoğraf konusunda da güçlü özelliklerle donatılmış. Çift tonlu flaş, 5 elementli objektif, arka aydınlatmalı 13M piksel kameraya sahip olan telefonlar, adeta bir SLR fotoğraf makinesi gibi 0.2 saniyede otomatik odaklama yapabiliyor. Ayrıca geniş açılı objektif ve gerçek zamanlı Beautify modu olan bir yazılıma sahip olan 5M piksellik ön kamera ile mükemmel selfie’ler çekmek mümkün.
Neffos X1 Max’de yer alan 3000mAh’lık pil sayesinde kullanıcılar gün boyu telefonlarını şarj etme gereği olmadan kullanabiliyorlar.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.