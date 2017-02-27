TP-Link Neffos, Gözde Modelleriyle MWC 17’de

TP-Link’in geçtiğimiz yıl satışa sunduğu akıllı telefon markası Neffos, 27 Şubat-2 Mart 2017 tarihleri arasında Barselona’da yapılan Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC) en gözde modelleriyle yer alıyor.

MWC’de Neffos’un en yeni modelleri olan 5 inç’lik Neffos X1 ve 5.5 inç’lik Neffos X1 Max sergileniyor. Fira Gran Via’daki 6A30 nolu standda görülebilecek olan Neffos’un yeni modelleri, ikinci çeyrekten itibaren Avrupa pazarında ve Türkiye’de de satılmaya başlanacak.



Mükemmel kullanıcı deneyimi için tasarlandılar

Kullanıcı beklentilerine göre en iyi deneyimi sunmak üzere tasarlanan Neffos X1 ve X1 Max, metalik arka kapaklı ve bulut grisi ya da gündoğumu-altın renklerine sahip. Tek elle kolayca tutulabilecek çift eğimli bir yüzeyi olan telefonlar, 2.75 mm (X1 Max) gibi son derece ince kenarlara sahip. Gövdenin derinliği ise 7.85 mm.

Neffos X serisinin IPS ekranı doğru ve canlı renkler üretiyor. Geniş görüş açısı sayesinde telefonda oyun oynamak ve TV ve film izlemek son derece keyifli hale geliyor. 2.5D kıvrımlı camlar çarpma, parmak izi ve lekelere karşı koruma sağlıyor.



Eşsiz Performans

Üç binden fazla iyileştirme ile özel bir Android 6.0 Marshmallow işletim sistemine sahip olan Neffos X1 ve X1 Max sürekli bağlı kalmak isteyenler için en iyi teknolojiyi sunuyor. MediaTek 8 (Helio P10) çekirdekli işlemciye sahip olan telefonlarda 4GB RAM ve 64GB bellek yer alıyor. Ayrıca 128GB’a kadar microSD kart desteği de bulunuyor.

Çift bantlı WiFi ve LTE ya da VoLTE ses desteği de yer alan Neffos X serisi akıllı telefonlarda daha fazla güvenlik sağlamak amacıyla parmak izi okuyucu da yer alıyor.

Neffos X1 ve X1 Max, fotoğraf konusunda da güçlü özelliklerle donatılmış. Çift tonlu flaş, 5 elementli objektif, arka aydınlatmalı 13M piksel kameraya sahip olan telefonlar, adeta bir SLR fotoğraf makinesi gibi 0.2 saniyede otomatik odaklama yapabiliyor. Ayrıca geniş açılı objektif ve gerçek zamanlı Beautify modu olan bir yazılıma sahip olan 5M piksellik ön kamera ile mükemmel selfie’ler çekmek mümkün.

Neffos X1 Max’de yer alan 3000mAh’lık pil sayesinde kullanıcılar gün boyu telefonlarını şarj etme gereği olmadan kullanabiliyorlar.