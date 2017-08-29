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TP-Link, IFA 2017’de Neffos N1 Akıllı Telefon Modelini Sergileyecek

29 Ağustos 2017 Salı 11:14
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TP-Link, Berlin’de yapılacak olan IFA 2017 Fuarı’nda en yeni akıllı telefon serisi olan çift arka kameralı Neffos N1’i tanıtacak.

TP-Link, IFA 2017'de Neffos N1 Akıllı Telefon Modelini Sergileyecek
Kaliteli ve uygun fiyatlı akıllı telefonları ile dikkat çeken TP-Link, Almanya’nın Berlin kentinde yapılacak olan ve Avrupa’nın önde gelen teknoloji fuarı olan IFA’da bu yıl Neffos N1 serisini tanıtacak. Neffos markasıyla ilk kez geçen yıl IFA’da yer alan şirket, akıllı telefon işinde kararlılığını yeni modellerle sürdürüyor. Bu yıl IFA’da tanıtılacak olan N1 modeli, TP-Link’in yirmi yıllık kanıtlanmış tasarım ve üretim ilkelerinin temsili niteliğinde bir ürün. 5.5 inç ekrana sahip olan Neffos N1, çekici, güvenilir ve uygun fiyatlı akıllı telefonlar arasında yer alacak.
Dikkat çekici ama rafine bir tasarıma sahip olan Neffos N1, sportif, cesur ve hızlı performansı ile TP-Link’in akıllı telefon işindeki yönünü de temsil ediyor. Sadece 7.5 mm kalınlığa sahip olan telefon, 1080p çözünürlükte ekrana sahip.
Hızlı bir işlemci ile performansı güçlendirilen Neffos N1’de 4GB’lık bellek bulunuyor. Çoklu görev ve uygulamaların hızlı başlatılmasında daha yüksek performans sunan telefonda 64GB’lık sabit disk yer alıyor.
Pil ömrü açısından da iyi değerler sunan Neffos N1’de, USB Type-C bağlantısına sahip bir giriş bulunuyor. Cihazın sorunsuz ve güvenli açılması için parmak izi okuyucuya da sahip olan telefon, kamera özellikleriyle önplana çıkıyor. Neffos N1 modelinde, yüksek kaliteli fotoğraf ve videolar için çift arka kamera bulunuyor. Ayrıca ayrıntılı ve keskin selfie’ler için bir de ön kamera yer alıyor.
Önümüzdeki aylarda satışa sunulacak olan Neffos N1, şık, güvenilir ve uygun fiyatlı akıllı telefonlar üreten TP-Link’in, bu alandaki kararlılığının ve devamlılığının bir göstergesi.
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