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TP-Link Archer VR300 satışa sunuldu

TP-Link’in kablosuz eğlence için ideal yeni VDSL/ADSL modem/router’ı Archer VR300, satışa sunuldu. Yüksek WiFi hızıyla evlerdeki oyun, sinema keyfini artıran Archer VR300, ayrıca Ebeveyn Kontrolü, Konuk Ağı, güvenlik duvarı özellikleriyle her açıdan güvenli bir ağ oluşturmayı sağlıyor.

TP-Link Archer VR300 satışa sunuldu

TP-Link’in kablosuz eğlence için ideal yeni VDSL/ADSL modem/router’ı Archer VR300, satışa sunuldu. Yüksek WiFi hızıyla evlerdeki oyun, sinema keyfini artıran Archer VR300, ayrıca Ebeveyn Kontrolü, Konuk Ağı, güvenlik duvarı özellikleriyle her açıdan güvenli bir ağ oluşturmayı sağlıyor.

24 Nisan 2018 Salı 10:51
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TP-Link Archer VR300 satışa sunuldu

Ofislerin yanı sıra artık evlerde de daha fazla cihazla internete bağlanıldığından ve oyun, film gibi uygulamalar nedeniyle daha güçlü ve hızı WiFi gerekiyor. Bunun yanı sıra ev ağının güvenliği de daha önemli hale geliyor. Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, bu iki gereksinimi çözen yeni modem/router modeli olan Archer VR300’ü Türkiye’de satışa sundu.

Türkçe dahil altı dil desteği olan arabirimi ile hem kurulumu hem kullanımı son derece rahat olan Archer VR300’de yer alan Ebeveyn Kontrolü özelliği, çocukların internette daha güvenli dolaşmalarını sağlıyor. Akıllı telefonlar üzerinden bile ayarlanabilen bu özellik ile anne-babalar, çocukların hangi saatlerde internete erişebileceğinden gezebilecekleri sitelere değin engellemeleri, düzenlemeleri yapabiliyorlar. Ayrıca eve gelen misafirlerin ağ şifresini kullanmadan ve ağın güvenliğini koruyarak WiFi’a bağlanmasını sağlayan Konuk Ağı uygulaması da Archer VR300’de yer alan özelliklerden biri. Bu uygulama ile adı ve şifresi farklı bir alt ağ oluşturulabiliyor. Böylece kendi ağımız ve şifremiz güvende kalıyor.

TP-Link Archer VR300, güçlü güvenlik duvarı sayesinde ağın fiziksel olarak da güvenliğini üst düzeyde sağlıyor.  DoS, SPI güvenlik duvarı, IP Adresi/Alan Süzgeci ve IP/MAC adres bağlaması destekleri olan cihaz, daha güvenli bir WiFi oluşturuyor.

1200 Mb/s WiFi Hızı…
TP-Link’in yeni modem/router’ı yüksek hızlı ve geniş bir WiFi sunuyor. Hem VDSL hem de ADSL desteği olan ürün, AC teknolojisi sayesinde toplamda 1200 Mbps’ye varan kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Çift bant desteği olan ürün, 2.4GHz bandında 300 Mbps, 5 GHz bandında ise 867 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. En yeni VDSL2 teknolojisi sayesinde ADSL2+’a oranla WiFi hızını beş kat artırıyor. Böylece 100 Mb/s VDSL geniş bant hız desteği sunuyor. 

Üzerinde dört adet gelişmiş anten yer alan Archer VR300, bu antenler ile WiFi sinyallerinin evin her yerine ulaşmasını sağlıyor. Geniş ev ve ofislerde bile WiFi sinyalleri en uç noktaya kadar ulaşabiliyor.

TP-Link’in kullanımı kolay web arabirimi ve güçlü Tether uygulaması sayesinde Archer VR300’ün kurulumu birkaç dakikada yapılabiliyor. Herhangi bir Android ve iOS destekli cihazdan Ebeveyn Kontrolü, erişim kontrolü gibi tüm ağ ayarlar yönetilebiliyor. Tether uygulaması aynı zamanda otomatik yazılım güncellemeleri de yapıyor.  

Archer VR300’ün tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 369 TL olarak açıklanıyor. 
 

Son Güncelleme: 24.04.2018 11:38
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