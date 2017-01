TP-Link, Akıllı Yaşam Çözümleri ile CES 2017’de

Tüketici ve iş ağı ürünlerinin önde gelen üreticisi TP-Link®, ABD’de bugün başlayan tüketici elektroniği fuarı CES’de daha basit, daha keyifli ve daha çok cihazın birbirine bağlı olduğu bir yaşam için gerekli olan çözümleri sergiliyor. TP-Link’in en yeni ağ cihazları ve modern akıllı ev ürünleri Las Vegas Kongre Merkezi’nde yapılan CES fuarındaki standda görülebiliyor. TP-Link CES’de ayrıca, her geçen gün daha fazla sayıda cihazın ağa bağlı olduğu evlerde, daha hızlı ve daha güvenilir İnternet bağlantısı sunan yeni Ev Wi-Fi Sistemi serisi olan Deco'yu tanıtıyor. Deco M5 Router evin her odasında kesintisiz kablosuz bağlantı sağlamak için en yeni Wi-Fi ağ teknolojisini sunuyor. Powerline’lı Deco M5 Plus Router, bütünleşik powerline teknolojisine sahip en gelişmiş yönlendirici niteliğinde. Bu yönlendirici, Wi-Fi ve elektrik hattı teknolojilerini, tek bir küçük kutuda toplayan ve evdeki kablosuz cihazlar için daha güçlü bir bağlantı sağlayan ilk Ev Wi-Fi Sistemi özelliğine de sahip.



TP-Link Deco ve akıllı ev aksesuarlarının yanı sıra CES’deki standında iki yeni ağ ürününü de tanıtıyor:

AC2300 Wireless MU-MIMO Gigabit Router, ‘2. Dalga WiFi’ teknolojisi sayesinde 4K film izleme ve yüksek hızda oyun oynama keyfi sunuyor. Bu güçlü yönlendirici, aynı anda birçok cihazla bağlantı yapabiliyor ve performansı en üst düzeye çıkarmak için her birini en iyi Wi-Fi bandına yerleştiriyor. Kullanıcıların oyunlara, filmlere ve diğer içeriğe öncelik vermesine ya da en çok kullandığı cihazlara daha fazla bant genişliği ayırmasına olanak veriyor. RE650 AC2600 Wi-Fi Menzil Genişletici, evlerde güçlü Wi-Fi'yi genişleterek ölü bölgeleri, bağlantı kopmalarını ve kalitesiz sinyalleri ortadan kaldırıyor. RE650, geniş Wi-Fi kapsama alanını ve performansını evin dört bir yanındaki cihazlara ulaştırabilmek için her marka ve model Wi-Fi yönlendirici, erişim noktası ya da modemle uyumlu olarak çalışabiliyor.



TP-Link ABD Başkan Yardımcısı Lewis Wu, "TP-Link'in 20 yıllık ağ mirasına dayanarak, yenilik yapmaya ve yeni ve heyecan verici ağ ve akıllı ev ürünlerini tanıtmaya devam ediyoruz. En yeni çözümleri bu yılki CES'de sergilenmekten gurur duyuyoruz" diyor. Nihai hedeflerinin birlikte çalışan tümleşik ev ağı çözümleri sunmak olduğunu açıklayan Wu, “Her odada mükemmel bir şekilde çalışan Wi-Fi için çözümler ile evi istediğiniz gibi yönetmenize olanak tanıyan akıllı ürünleri, birlikte çalışabilir halde, bir paket olarak sunmak için çalışıyoruz” diyor. TP-Link CES’de, ev ağı konusunda etkileşimli ve eğlenceli etkinlikler de düzenleyecek. Ürün uygulamalarının yanı sıra katılımcılar TP-Link standında Team Dignitas oyuncuları ile çeşitli oyunlar oynama olanağı da bulacaklar. LA Kings takımının maskotu Bailey'nin de yer alacağı TP-Link standındaki etkinliklerin tam programı için: www.tp-link.us/CES TP-Link'in tüm ev ağı ve akıllı ev çözümleri, 5-8 Ocak'ta Las Vegas'ta gerçekleşecek olan CES boyunca Güney Hall 3'te 30526 numaralı TP-Link standında sergilenecek.