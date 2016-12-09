TP-Link, Akıllı Ev Pazarında

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, 9 Aralık günü İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi. Akıllı ev ürünlerini tanıtan şirket, artık ağ pazarının yanı sıra akıllı ev pazarında da olacağını duyurdu. Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, 9 Aralık günü İstanbul’da bir basın toplantısı düzenledi. Akıllı ev ürünlerini tanıtan şirket, artık ağ pazarının yanı sıra akıllı ev pazarında da olacağını duyurdu.

TP-Link’in yeni Ülke Müdürü Ryan Yang, basın toplantısında TP-Link’in dünya pazarındaki konumu ve yeni hedeflerini basın mensuplarıyla paylaştı. 2016 yılının TP-Link için önemli bir yıl olduğunu belirten Yang, “Bu yıl TP-Link’in 20’inci yılı. 1996 yılında iki kardeş tarafından kurulan şirketimiz, yirminci yılında kablosuz ağ pazarında yüzde 40’ın üzerinde bir pay ile liderliğini sürdürüyor. IDC araştırmalarına göre tam 23 çeyrek dönemdir WiFi pazarının dünya lideriyiz” dedi. Yirminci yılında TP-Link’in kendini yenilediğini vurgulayan Yang, önümüzdeki yıllara ilişkin yeni strateji ve hedeflerini de oluşturduklarını söyledi. “Ağ pazarındaki yirmi yıllık deneyimimizi, heyecan verici yeni alanlara uygulayacağız. Herkes için daha akıllı, daha basit bir yaşam sağlayan ürünler geliştireceğiz” diyen Yang, bu yeni alanların akıllı ev, akıllı telefon ve akıllı aksesuar olduğunu açıkladı.

TP-Link Ülke Müdür Yardımcısı Ali Dinçer ise basın toplantısında ilk olarak Türkiye WiFi pazarındaki durumları hakkında bilgi verdi. 2016 yılında Türkiye’de ilk kez iki milyon adet satış barajını aştıklarını açıklayan Dinçer, henüz yıl bitmeden satış adetlerinin geçen yıla göre yüzde 70 arttığını söyledi. Türkiye pazarında beş farklı operatör/servis sağlayıcıya ürün temin ettiklerini söyleyen Dinçer, “Yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle daralan pazarda yaptığımız özel projeler ile büyümeyi başardık. Son yıllarda hep 1 milyonun üzerinde olan satış adedimizi, bu projeler sayesinde iki milyonun üzerine çıkardık” dedi.

Bugüne kadar Türkiye’de satılan TP-Link ürün adedinin 11 milyonu geçtiğini açıklayan Dinçer, “Ağ pazarında bizimle birlikte müthiş bir değişim yaşandı. Kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlerle bu pazara yön verdik. Şimdi yepyeni pazarlara giriyoruz ve aynı ürün stratejisi ile bu pazarlarda da söz sahibi olmayı hedefliyoruz” dedi. Akıllı ev pazarının Türkiye’de henüz dar bir hedef kitleye sahip olduğunu vurgulayan Dinçer, “Öncelikli görevimizin akıllı ev pazarını oluşturmak olduğunu düşünüyorum. Bu ürünlerin neden kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirme çalışmaları yaparak işe koyulacağız. Buna paralel olarak da sağlıklı bir pazar oluşması ve büyümesi için çabalayacağız. Ağ pazarındaki deneyimimiz ve güvenilirliğimiz bize bu pazarda da önderlik edecek” dedi.



Akıllı prizlerden sonra akıllı ampuller satışa sunulacak

Akıllı ev çözümlerinde ilk olarak akıllı priz modellerini satışa sunduklarını söyleyen Dinçer, akıllı prizlerin ardından 2017’nin ilk aylarında akıllı ampulleri de satışa sunacaklarını açıkladı. TP-Link’in akıllı ev kategorisinde yer alan ve yakında satışa sunulması planlanan ürünler hakkında bilgi verdi. TP-Link’in akıllı ev ürünlerinin de son derece kaliteli ve stabil çalışan ürünler olduğunu vurgulayan Dinçer, yakında satışa sunulacak olan akıllı ampullerin hayatımıza renk katacağını belirtti. Üç farklı modeli olan akıllı ampuller, akıllı telefonlardan kolayca yönetilebiliyor. Evden uzaktayken de açılıp kapatılabilen akıllı ampuller, ortamın durumuna göre ışığın gücünü azaltıp artırarak, farklı ışık rengi seçenekleri de sunuyor.



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TP-Link Hakkında:

1996 yılında kurulan TP-Link, günlük yaşamın her alanında yer alan güvenilir ağ cihazları ve aksesuarları üreten küresel bir şirkettir. 120’den fazla ülkeye dağıtım yapan ve dünya çapındaki yüz milyonlarca insana hizmet veren TP-Link şirketi, araştırma kuruluşu IDC raporlarında sürekli olarak WLAN ve genişbant CPE cihazlarında 1 numaralı üretici olarak yer almaktadır*.

Kanıtlanmış sağlamlık, performans ve değer mirası ile TP-Link, tüm bireylerin ağ konusundaki gereksinimlerini karşılayan bir ürün portföyü oluşturmuştur. Günümüzde halen gelişen internete bağlı yaşam tarzlarına uygun olarak, yarının taleplerini bugünden karşılamak üzere çalışmaya devam ediyor.

*En son yayınlanan IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker Raporu’na göre.