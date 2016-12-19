Toyota'nın hibrit satışları 10 milyona koşuyor

İSTANBUL (AA) -

Şirket açıklamasına göre, ilk seri üretim hibrit aracını 1997 yılında yollara çıkaran Toyota, hibrit araç satışlarında 9 milyon 615 bin 517 adetle yeni bir rekora imza attı. Hibrit teknolojisini yakın ve orta vadede çözüm olarak gören Toyota, bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor ve 2020 yılında her Toyota modelinin birer hibrit versiyonunun olması hedefini taşıyor.

Hibrit araçların kullanılmasıyla benzer ölçülerdeki konvansiyonel motorlara göre 67 milyon ton daha az karbondioksit salımı gerçekleştirildi. Hibrit teknolojisi sayesinde yaklaşık 25 milyon kilolitre yakıt tasarrufu da sağlandı.

Hibrit teknolojisine sahip otomobil satışlarını artırmaya devam eden Toyota, 2016 yılının 10 ayında tüm dünyada 1 milyon 72 bin 738 hibrit araç satışı gerçekleştirdi. Toyota'nın Avrupa'da yılın 10 ayındaki satış adeti 196 bin 164 oldu.

Yıllık hibrit otomobil satışlarını 1,5 milyon adetlere taşıyan Toyota, 2020 yılına kadar toplamda 15 milyon hibrit araç satışına ulaşmayı hedefliyor. Bugün dünyanın 90 ülkesi ve bölgesinde 33 farklı hibrit ve bir plug-in hybrid modeli ile pazarda yer alan Toyota, 10 milyona yaklaşan satışıyla hibrit teknolojisi konusunda liderliği elinde bulundurmayı sürdürüyor.

Toyota'nın hibrit modelleri arasında bulunan Yaris Hybrid, RAV4 Hybrid, Prius ve C-HR modelleri Türkiye'de satışa sunuluyor.

Açıklamada, Türkiye'de hibrit araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranının elektrik motoru 50 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1.6'dan başlayıp 1.8'i geçmeyen binek otomobiller için yüzde 90'dan yüzde 50'ye, motor gücü 100 KW'ı geçip motor silindir hacmi 1.8'den başlayıp 2.5'i geçmeyen binek otomobiller için ise yüzde 145 olarak uygulanan ÖTV oranının da yüzde 9'a düşürüldüğü hatırlatıldı. Yeni oranların devreye girmesiyle gelecek yıllarda Türkiye'de hibrit araç satışlarının artmasının beklendiği belirtildi.

Anadolu Haber Ajansı