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TOYOTA’NIN “5 KITA SÜRÜŞÜ”NÜN AVRUPA ETABI BAŞLADI

03 Ekim 2017 Salı 09:57
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“Daha iyi otomobiller üretme” hedefiyle yola çıkan Toyota tüm modellerini en zorlu şartlarda deniyor…

TOYOTA'NIN '5 KITA SÜRÜŞÜ”NÜN AVRUPA ETABI BAŞLADI
 Toyota, Global Vizyonu olan “daha iyi otomobiller üretme” felsefesinin bir parçası olarak  “5 Kıta Sürüşü”nün Avrupa etabına başladı. Geniş çaplı bir Ar-Ge projesi olan 5 Kıta Sürüşleri'nin Avrupa ayağı Portekiz'den start aldı. Toyota’nın 7 yılı kapsayan araştırma ve geliştirme projesi, eşsiz ölçeğe sahip bir test olarak dikkat çekiyor. Toyota’nın sürekli olarak gelişen otomobilleri, bu kapsamlı sürüş ile birlikte bütün kıtalarda mümkün olan tüm zemin ve hava şartlarında sınanmaya devam ediyor.
Dünyanın her bölgesinde, zor koşullardaki sürüşlerle farklı Toyota modellerini test etmesini sağlayan 5 Kıta Sürüşleri, 2014'te Avustralya kıtası sürüşleriyle hayata geçti. 2015 ve 2016 yıllarında Latin ve Kuzey Amerika'da yapılan ve toplamda 70 bin kilometreye ulaşan sürüşler, bu yıl otomotiv sanayinin doğduğu yer olan Avrupa'da devam ediyor. Avrupa sürüşleri kapsamında Toyota modellerinden oluşan konvoyun yaz rotası 8 hafta boyunca 13 bin km'den oluşurken, kış rotası ise 4 hafta boyunca 6 bin kilometre olacak. 5 Kıta Sürüşü, bu yıl Avrupa sürüşünün ardından Afrika ve Asya’da devam ederek 2020’de Japonya’da tamamlanacak.
 
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