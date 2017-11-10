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Toyota’dan her bütçeye uygun taksit imkanları

10 Kasım 2017 Cuma 15:52
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Toyota’nın kasım ayı kampanyasında; dünyanın en çok satılan otomobili Corolla ve Türkiye’de üretilip tüm dünyaya ihraç edilen C-HR modeli en uygun taksitlerle sunuluyor. Corolla’lar 850 TL’den başlayan taksit imkanı ile kampanyada yer alırken, Toyota C-HR 1.250 TL’den başlayan taksitler ile kasım ayında Toyota sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlıyor.

Toyota'dan her bütçeye uygun taksit imkanları
Corolla’lar 67 bin 950 TL, Toyota C-HR ise 101 bin 100 TL’den başlayan fiyatlar ile tüm Toyota plazalarda alıcılarını bekliyor. Kampanyada ayrıca 2017 model yılı tüm Avensis, Verso ve Auris Hybrid modellerinde ekim ayı fiyatları kasım ayında da geçerli olacak. Bunun yanı sıra, Toyota Finans ile otomobil sahibi olmak isteyenler için ise sadece seçili Hilux 4x2 ve 4x4 düz vites modellerinde 18 bin TL’lik kredi kullanımında 12 ay vadeye “0” faiz kampanyası sunuluyor.

Toyota’nın kasım kampanyasında yüzde 1,29 başlayan faiz oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 48 aya varan vade seçenekleri bulunuyor. Kasım kampanyasından yararlananlar, diledikleri takdirde ödemelerine 2018 yılının mayıs ayında başlayabilecekler. Ayrıca, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenler için Toyota Plazalarda “takas” imkanı da bulunuyor.

Basın Bülteni
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