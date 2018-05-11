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Toyota plazalarda ikinci el şenliği başlıyor

İkinci el otomobil almak isteyenler de satmak isteyenler de hafta sonunda Toyota’nın “ikinci el şenliğinde” buluşacak…

Toyota plazalarda ikinci el şenliği başlıyor

İkinci el otomobil almak isteyenler de satmak isteyenler de hafta sonunda Toyota’nın “ikinci el şenliğinde” buluşacak…

11 Mayıs 2018 Cuma 14:26
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Toyota plazalarda ikinci el şenliği başlıyor

Toyota plazalar markası ne olursa olsun ikinci el otomobil satın almak veya anında nakit alım ile otomobillerini satmak isteyenler için 12-13 Mayıs tarihlerinde “İkinci El Şenliği” düzenliyor. Toyota’nın Türkiye genelindeki 58 plazasında düzenlenecek “Xchange by Toyota 2. El Hafta Sonu Şenlikleri’nde” ayrıca, araçlarını takas etmek veya emanet olarak sergilemek isteyenler için de fırsat sunulacak.
İkinci el şenliğine gelenler istedikleri “0” veya “2. el” otomobiller ile deneme sürüşleri de gerçekleştirebilecekler. 12-13 Mayıs Cumartesi ve Pazar günlerinde düzenlenecek "Xchange by Toyota 2. El Hafta Sonu Şenliği’ne" katılıp ALJ Finans KredimOL mobil uygulamasından başvuru yapanlar için özel faiz oranı da uygulanacak. Toyota Yetkili Satıcıları ayrıca ikinci el satışlarında “garantili satış” yöntemiyle de müşterilerine ayrıcalık sunacaklar.
İkinci El Satışları Arttı
Toyota “Xchange By Toyota” sistemi ile ikinci el satışlarında, sıfır kilometre otomobillerde olduğu gibi Toyota güvencesini vermeye devam ediyor. İkinci el satışlarını geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine oranla yüzde 34 artırarak 3 bin 413 adede ulaştıran Toyota, ikinci el otomobil konusunda ciddi yatırımlarını sürdürüyor. Toyota bayileri "Xchange by Toyota” sistemi ile müşterilerin otomobiller ile ilgili tüm beklenti ve ihtiyaçlarına cevap verirken, bu sistemle marka ayrımı olmaksızın otomobil alım ve satım işlemleri; Toyota Plazalar’da, ikinci elde de tek bir noktadan, kısa sürede ve güvenle gerçekleştiriliyor. 
Toyota Plazalar, ikinci el ile ilgili tüm beklentilerini karşılamak üzere tüm müşterilerini 12-13 Mayıs Cumartesi ve Pazar günleri gerçekleştirilecek “İkinci El Şenliği’ne” bekliyor.
 

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