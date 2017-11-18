Toyota Plazalara test sürüşü için gelin indirimleri yakalayın

Toyota, modellerini daha yakından tanımak isteyenler için, Toyota Plazalarda 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar günlerinde “Test Sürüş Günleri ve Hafta Sonu Şenliği” düzenleyecek. Toyota plazalarda test sürüşü gerçekleştirip Toyota satın almak isteyenler çok özel indirim fırsatından yararlanacaklar.

18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar günleri arasında Toyota’nın tüm Türkiye’ye yayılmış 58 plazasına gelenler, Toyota’lar ile benzersiz sürüşün keyfini yaşarken, aileleri de eğlence dolu bir hafta sonu geçirecekler. “Test Sürüş Günleri ve Hafta Sonu Şenliği”’ne katılanları özel fırsatlar bekliyor. Dünyanın en çok satılan otomobili Corolla ve Türkiye’de üretilip tüm dünyaya ihraç edilen C-HR modeli en uygun taksitlerle sunuluyor. Corolla’ya 850 TL’den başlayan taksit imkanı ile sahip olunabilirken, Toyota C-HR 1.250 TL’den başlayan taksitler ile Toyota sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlıyor. Ayrıca, belirli modellerde “0” faiz kampanyası, farklı ödeme ve vade seçeneklerinin yanı sıra takas imkanı da Toyota Plazalarda sizleri bekliyor.

Basın Bülteni