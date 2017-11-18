banner181
Ana SayfaGÜNCEL

Toyota Plazalara test sürüşü için gelin indirimleri yakalayın

18 Kasım 2017 Cumartesi 13:35
Bu haber 863 kez okundu

Toyota Plazalar'da 18-19 Kasım 2017 tarihlerinde ‘Test Sürüş Günleri ve Hafta Sonu Şenliği’ düzenleniyor. Bu tarihlerde Toyota almak isteyenlere özel indirimler uygulanıyor. Toyota Plaza Kar Otomotiv hafta sonu müşterilerini, test sürüşü günleri ve hafta sonu şenliğine bekliyor.

Toyota Plazalara test sürüşü için gelin indirimleri yakalayın
Toyota, modellerini daha yakından tanımak isteyenler için, Toyota Plazalarda 18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar günlerinde “Test Sürüş Günleri ve Hafta Sonu Şenliği” düzenleyecek. Toyota plazalarda test sürüşü gerçekleştirip Toyota satın almak isteyenler çok özel indirim fırsatından yararlanacaklar. 
18 Kasım Cumartesi ve 19 Kasım Pazar günleri arasında Toyota’nın tüm Türkiye’ye yayılmış 58 plazasına gelenler, Toyota’lar ile benzersiz sürüşün keyfini yaşarken, aileleri de eğlence dolu bir hafta sonu geçirecekler. “Test Sürüş Günleri ve Hafta Sonu Şenliği”’ne katılanları özel fırsatlar bekliyor. Dünyanın en çok satılan otomobili Corolla ve Türkiye’de üretilip tüm dünyaya ihraç edilen C-HR modeli en uygun taksitlerle sunuluyor. Corolla’ya 850 TL’den başlayan taksit imkanı ile sahip olunabilirken, Toyota C-HR 1.250 TL’den başlayan taksitler ile Toyota sahibi olmak isteyenlere avantaj sağlıyor. Ayrıca, belirli modellerde “0” faiz kampanyası, farklı ödeme ve vade seçeneklerinin yanı sıra takas imkanı da Toyota Plazalarda sizleri bekliyor. 


Basın Bülteni
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AYLA - FragmanıAYLA - FragmanıAYLA - Fragmanı
  • DİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANIDİRİLİŞ ERTUĞRUL 94. BÖLÜM FRAGMANI
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.