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Toyota Plaza Aktoy Avcılar’da hizmete girdi

Toyota’nın en yenisi ve Türkiye’deki 57’nci Plazası İstanbul Avcılar’da açıldı.

Toyota Plaza Aktoy Avcılar’da hizmete girdi

Toyota’nın en yenisi ve Türkiye’deki 57’nci Plazası İstanbul Avcılar’da açıldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:55
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Toyota Plaza Aktoy Avcılar’da hizmete girdi

Toyota’nın 57’nci ve en yeni plazası İstanbul’da Avcılar’da açıldı. Toyota’nın 3S Plaza konseptine uygun olarak, satış, servis ve yedek parça hizmeti verecek olan Toyota Plaza Aktoy, toplamda 11 bin 340 metrekarelik kapalı alan üzerine inşa edildi. 755 m2’lik showroomu bulunan Toyota Plaza Aktoy’un 1220 m2’lik açık alanı ve 775 m2’lik ilave araç otoparkı da bulunuyor. Toyota Plaza Aktoy’da satış ve satış sonrası hizmetler için 36 kişilik uzman bir ekip hizmet veriyor. Toyota Plaza Aktoy aynı zamanda, dünyanın en çok tercih edilen yeşil bina değerlendirme sertifikası olan LEED Gold sertifikasına da sahip bulunuyor. Bu özellik Toyota Plaza Aktoy’u çevreci ve sürdürülebilir bina olma özelliği ile bir adım öne çıkarıyor.

Toyota Plaza Aktoy Genel Müdürü Oğuzhan Küçükoğlu yaptığı açıklamada, Toyota markasının sektöründe ilkleri gerçekleştiren lider bir marka olduğunu belirterek “Toyota’nın Türkiye’deki 57’nci plazasını Avcılar’da İstanbul halkına kazandırdığımız için mutluyuz. Toyota’yı temsil ediyor olmak gurur verici. Burada hizmete sunduğumuz plazamız ile halkımızın her türlü beklenti ve ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Satış ve satış sonrası servis hizmetlerinde müşterilerimize en iyiyi sunmayı hedefliyoruz” dedi.

Küçükoğlu, Toyota’nın temel felsefesinin müşterilerine en iyiyi sunmak olduğunun da altını çizerek “Hizmete açtığımız Toyota Plaza Aktoy’un başta Avcılar olmak üzere İstanbul’daki tüm müşterilerimizi mutlu ve memnun etmek konusunda büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Mutlak müşteri memnuniyetine verdiğimiz önceliğin yanında yeniliklerin ve öncü teknolojilerin markası olan Toyota’yı Türkiye’de zirveye taşımak için tüm çabamızı göstermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Son Güncelleme: 04.01.2018 14:57
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