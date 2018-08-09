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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den üretime bakım molası

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den üretime bakım molası

09 Ağustos 2018 Perşembe 16:34
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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den üretime bakım molası

Türk otomotiv sektörünün öncü kuruluşlarından Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 9 Ağustos 2018 ile 25 Ağustos 2018 tarihleri arasında üretime ara verdi.

Geçtiğimiz yılı rekor üretim ve ihracat performansıyla kapatıp 2018’e de hızlı bir giriş yapan Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, planlı bakım, onarım ve revizyon çalışmaları nedeniyle 9 Ağustos 2018 ile 25 Ağustos 2018 tarihleri arasında tatile girdi. Fabrika çalışanlarının büyük çoğunluğu bu periyotta yıllık ücretli izinlerini kullanırken, fabrikada yalnızca bakım çalışmalarında görevli personel bulunmaya devam edecek.

Toyota Otomotiv Sanayi 2018 Ocak-Haziran döneminde 129 bin 644 adet araç üretirken, 117 bin 469 adet ihracat gerçekleştirdi. Sakarya’da üretim faaliyetlerini gerçekleştiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2018 yılının sonunda bir önceki yıl sergilediği rekor performansı sürdürmeyi hedefliyor.

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